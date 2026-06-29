Bizonyíték

média;jobboldal;Mediaworks;

2026-06-29 06:00:00 CEST

A közelmúltban a valaha volt NER két – az „emberarcú” kategóriába tartozó, de mégiscsak – kollaboránsa, Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya nyílt levélben hívta fel a jobboldali vállalkozókat arra, hogy anyagi hozzájárulásukkal tegyék lehetővé a konzervatív, jobboldali értékeket valló médiumok fennmaradását, és segítsék a munkahelyüket elvesztők egzisztenciájának fenntartását. Levelük fő mondanivalója az volt, hogy igazán akkor van helye az ilyen értékek melletti kiállásnak, amikor az nem anyagiakban is mérhető előnyökkel, hanem áldozatokkal jár.

Megnyilatkozásuk kétségkívül jogos. A jobboldali propagandagólem Mediaworks a választás után alig egy hónappal már rogyadozni kezdett – és ennek első áldozata éppen a Népszava nyomtatott kiadása lett. A hírek szerint eddig száznyolcvan munkatársától vált meg a Fidesz-közeli konszern, eltűnik a Bors, a Ripost, a Metropol és a megyei napilapok egy része, a Magyar Nemzet pedig hetilappá „szelídül”.

Ha valaha örömöt szerzett volna a szomszéd tehenének kimúlása, most akár dörzsölhetném is a tenyeremet, de nem teszem. A történtek ugyanis cáfolhatatlan bizonyítékot szolgáltattak arra, amit a közvélemény józan része eddig is pontosan tudott, de ők mégis tagadtak: hogy a NER médiakonglomerátumát bizony közpénzből, a mi pénzünkből tartották fenn – nem is szűkösen, haszontalan, sőt, kártékony propaganda-hirdetések jogcímén kifizetett milliárdokból.

Hiszen a választás miatt nem az olvasótábor párolgott el, a propagandára eddig sem vevő piac pedig ugyanúgy nem tartja el őket, ahogy a választás előtt sem tette. A NER-közeli – korábban bőkezű – szponzorok elmaradására nyilvánvalóan az a magyarázat, hogy a szélirány változásával ezek a szponzorok már nem számíthatnak ellentételezésre a túlárazott szerződésekből és más trükkök százaiból.

A jobboldali nyomtatott média sorsa ilyen módon hasonlatossá válhat a Népszaváéhoz, ami az utóbbi számára minden, csak nem felemelő érzés. A kérdés csak az, hogy más országokban – köztük hazánknál jóval kisebbekben is – hogyan sikerül fenntartani a print médiát a mindenhonnan zúduló digitális közösségi média hullámverése ellenére is?

Tényleg Magyarország lesz az úttörő a nyomtatott sajtó eltűnéséhez vezető úton?

Ez az elsőség nem a dicsőséget, hanem az érdektelenséget és a kisszerűséget bizonyítja.

A szerző mérnök-közgazdász.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.