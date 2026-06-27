Útvonal, figyelmeztetés

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 13:55:00 CEST

A 31. Budapest Pride felvonulás szombaton délután 3 órától az Operától indul, a résztvevők az Erzsébet hídon át egészen a Vérmezőig mennek. Gyülekező délután 2 órától az Operánál.

A felvonulás ezen az útvonalion halad végig: Opera – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér – Astoria – Kossuth Lajos utca – Erzsébet híd – Döbrentei tér – Attila út – Vérmező.

„A szabad magyarok 2025-ben megmutatták, hogy nem kérnek az elnyomásból, és nem félnek kiállni a jogaikért, a demokratikus Magyarországért” – emlékeztettek a szervezők arra, hogy tavaly az Orbán-kormány törvényben próbálta megakadályozni a rendezvényt, de nem jött össze, becslések szerint a 2025. június 28-i Budapest Pride-on 300-320 ezer ember vett részt.