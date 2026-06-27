A Magyar-kormány egyik államtitkára meglepődött azon, hogy írják a saját nevét

név;személyi igazolvány;Kálnoki Kis Attila;

2026-06-27 12:29:00 CEST

Úgy tűnik, Kálnoki-Kiss Attila nem nézegette túl gyakran a személyes okmányait.

A Facebookon adott hangot meglepődésének Kálnoki-Kiss Attila öttusa-világbajnok és volt újságíró a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. Meglepődése tárgya pedig nem más, mint a saját neve, pontosabban az, hogy hogyan írják.

A korábban a Nemzeti Sport és a Sport24 főszerkesztőjeként is működő Kálnoki-Kiss Attila videóbejegyzésében felidézte, hogy ő korábban mindenhol egy s-sel és kötőjel nélkül írta a nevét (tehát Kálnoki Kis Attila volt), az impresszumokban is így szerepelt, emiatt aztán meglepetésként érte, amikor a Belügyminisztérium „kiderítette” és ő maga is „rájött”, hogy a személyi igazolványában és minden hivatalos okmányában kötőjellel és két s-sel szerepel a neve.

„Úgyhogy mostantól kénytelen vagyok így használni” - zárta mondandóját az államtitkár.