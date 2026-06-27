A kétfarkúak az Oktogonnál gyülekeznek

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 14:35:00 CEST

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a szimpatizánsaival együtt az Oktogonon gyülekezik. Együtt fognak majd átvonulni az Operához, ahol csatlakoznak a többi felvonulóhoz - tájékoztatta lapunkat Neulinger Ágnes, a párt egyik volt listavezetője.