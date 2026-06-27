Orbán Viktor és Magyar Péter ma újra egyenlő egy kicsit

Legalábbis ami a hűtőmágneseket illeti. Mindkettejük arcképével árulnak ilyet az Andrássy úton, mindegyik 2500 forintba kerül. Nyilván van zászló és szivárványos legyező is.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ezek után a közmédia újra az embereké lehet és visszakerülhet a közfeladatot ellátó szerepébe.