Tarr Zoltán: Várhatóan szerdán lesznek ideiglenes vezetők a közmédia élén

Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést — addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombat kora délutáni Facebook-bejegyzésében. Kiemelte ugyanis, hogy a szombaton hatályba lépő médiatörvény értelmében az MTVA és a Duna Média Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása azonnal megszűnik. Ezzel a tárcavezető szerint ráléptünk arra az útra, hogy a közmédia újra az embereké legyen és visszakerüljön közfeladatot ellátó szerepébe, ahová mindig is való lett volna.
A kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet folytatunk arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek: hiszen a közmédia az övék, nem a kormányoké és nem a politikusoké. A Médiatanács tagjainak megbízatása szintén ma szűnik meg: az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki – hangsúlyozta Tarr Zoltán.Elfogadta az Országgyűlés a médiatörvény módosítását, csak a Fidesz-KDNP képviselői nem támogattákSzombattól már nem hírhamisító Papp Dániel vezeti a közmédiát
Amint arról a Népszava is beszámolt, az Országgyűlés kedden, nagy többséggel fogadta el a médiatörvény módosítását. Annak értelmében szűnik meg mától a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója, a hírhamisítóként ismert Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása.Polyák Gábor: Egy kicsit megúszásra játszik a Tisza-kormány médiatörvénye, a Népszava funkcióját a magyar sajtóban nehéz példányszámokban mérniVége az MTVA-nak, benyújtották a törvényjavaslatot a magyarországi közmédia átalakításárólMiniszteri biztos felel a közmédia átalakításáért