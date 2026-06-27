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2026-06-27 14:52:00 CEST

Tarr Zoltán: Várhatóan szerdán lesznek ideiglenes vezetők a közmédia élén

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ezek után a közmédia újra az embereké lehet és visszakerülhet a közfeladatot ellátó szerepébe.