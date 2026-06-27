Karácsony Gergelynek a Budapest Pride személyesen fontos, a Tisza politikusai nem hiányoznak neki

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 15:20:00 CEST

Akkor is ott voltam, amikor még nem voltam polgármester és akkor is ott leszek, amikor már nem leszek – mondta a főpolgármester.

A főpolgármester a Budapest Pride szombati sajtótájékoztatójáról, amelyen arra a kérdésre, hogy szerinte a Tisza politikusainak ott kellene-e lenniük a Budapest Pride felvonuláson, kitérő választ adott. – Egyrészt kormányülés van, másrészt pedig a kormánytól, a politikusoktól nem az az elvárás, hogy felvonuljanak, hanem hogy olyan társadalmat építsenek, ahol az év minden napján egyenlő polgárokként élhetjük az életünket. Mint mondta, neki személyesen fontos, hogy ott legyen. – Akkor is ott voltam, amikor még nem voltam polgármester és akkor is ott leszek, amikor már nem leszek – fogalmazott Budapest vezetője.