Gyermekveszélyeztetés Budaházy Györggyel

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 15:35:00 CEST

Két ellentüntető demonstrál az Astoria és a Ferenciek tere között egy ilyen molinóval. Pólójukon „normálisok” felirat olvasható, rendőrök védik őket. Az egyikük az a terrorizmusért elítélt Budaházy György, aki Novák Katalin bukott köztársasági elnök részesített kegyelemben a néhai Ferenc pápa 2023. április 28-30-i látogatására hivatkozva.

Magasba tarthatják a feliratot, amelynek a másik oldalán az olvasható, hogy „Állítsuk meg a gyermekmegrontást”, de minderre a vonulók még csak nem is reagáltak.