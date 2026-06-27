Budaházy Edda egy magasba tartott kereszttel próbálta megállítani a Budapest Pride-ot, de nem sikerült neki

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 15:48:00 CEST

A rendőrök végül egy falhoz terelték. Fun fact. Sokan gondolnák, hogy az istenhívők kevésbé elfogadóak, de nem így van.

A BRFK a Facebook-oldalán rövid tájékoztatást adott a menet indulása előtt, hogy felkészült. Felvonulás közben azt írták, hogy a tömeg haladásának megfelelően zárják az utakat.

A Telex beszámolója szerint már egy incidens is volt, a Kossuth Lajos utcán egy nő – Budaházy Edda, a Hunnia-perben terrorizmusért elítélt Budaházy György húga – magasba tartott kereszttel a kezében próbálta elállni a menet élén haladó kisbusz és a vonulók útját. A kocsi kikerülte, de Budaházy Edda nem adta fel, megint el állta a tüntetők útját. A rendőrök végül egy falhoz terelték.