Jézus Krisztus nem jött el, de megidézték

A Deák téren egy kétfős vallási ellentüntető osztag szitkozódik Jézus Krisztus urunkat emlegeti. Egyikük bibliával jött, szervezők és rendőrök állnak ők és a vonuló tömeg közé. A heves szóváltáson kívül atrocitás nem történt.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ezek után a közmédia újra az embereké lehet és visszakerülhet a közfeladatot ellátó szerepébe.