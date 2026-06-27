Indul egy szabálysértési eljárás

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 16:28:00 CEST

Délután négy óra körül a BRFK két Facebook-poszttal is jelentkezett. Az egyikben a testület is beszámol egy incidensről. „A gyűlés szervezői kértek rendőri intézkedést az Erzsébet hídon, mert a menet elején egy ember a viselkedésével a gyűlés résztvevőit is megbotránkoztatta, és a rendezők kérése ellenére sem volt hajlandó távozni. Előállítják, szabálysértési eljárás indul ellene” – rögzítették az egyenruhások az esetet. A másik információ pedig, hogy fél öt előtt az Andrássy úton újra megindulhatott a járműforgalom.