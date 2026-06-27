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Karácsony Gergely: Ez egy nemzeti Pride

Tavaly is itt készültek jó képek – posztolt egy vidám fotót még az Erzsébet hídról a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Megjegyezte, hogy idén pedig sikerült elérni: ez egy nemzeti Pride. Szerinte az Erzsébet hídon a nemzeti lobogók és a Pride-zászlók együtt azt üzenik: a hazafiság és az elfogadás nem kizárják, hanem erősítik egymást. Délután öt óra körül a tömeg jelentős része már megérkezett a Vérmezőre, ahol a felállított színpadon beszédeket mondanak majd.

A jogi szigor ellenére a magyar társadalom valójában egyre elfogadóbb az LMBTQ-emberekkel szemben – mondta a Népszavának Takács Judit szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora. A NER szándékaihoz képest jobban állunk, de Európához képest rosszabbul. Sokan gondolnák, hogy az istenhívők kevésbé elfogadóak, de nem így van. Interjú.