Karácsony Gergely: Ez egy nemzeti Pride

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 17:04:00 CEST

Tavaly is itt készültek jó képek – posztolt egy vidám fotót még az Erzsébet hídról a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Megjegyezte, hogy idén pedig sikerült elérni: ez egy nemzeti Pride. Szerinte az Erzsébet hídon a nemzeti lobogók és a Pride-zászlók együtt azt üzenik: a hazafiság és az elfogadás nem kizárják, hanem erősítik egymást. Délután öt óra körül a tömeg jelentős része már megérkezett a Vérmezőre, ahol a felállított színpadon beszédeket mondanak majd.