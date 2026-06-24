Karácsony Gergely szerint a Mi Hazánk azt kezdeményezte, hogy a Budapest Pride nemzeti ünnep legyen

A Budapest Pride felvonulásának idejére nemcsak nemzeti lobogó, hanem Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon - írta egy szerda esti Facebook-bejegyzésben a budapesti főpolgármester.
Karácsony Gergely azt követően tette közzé posztját, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - a Mi Hazánk Mozgalom magyar zászlókat tűzött ki az Erzsébet híd összes zászlótartójába. Itt korábban szivárványos zászlók voltak, ám azokat egy férfi leszedte, majd a Dunába dobta. Őt a rendőrség gyanúsítottként kihallgatta.Magyar zászlókat tűzött ki az Erzsébet hídra a Mi Hazánk, miután egy férfi a Dunába dobta a szivárványos lobogókatElfogták a férfit, aki a Dunába dobta az Erzsébet hídra kitűzött szivárványos zászlókat
A városvezető némi iróniával kedves gesztusnak nevezte a szélsőjobboldali párt akcióját, az Erzsébet híd fellobogózásával pedig szerinte most azt kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. A főpolgármester a Budapest Pride-ot „igazi szabadságünnepnek” nevezte, amely szerinte a saját és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, valamint a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért áll ki, ráadásul a magyar szabadság napján. Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet - zárta sorait Karácsony Gergely.Novák Előd kifizeti a Pride-zászlók Dunába hajítása miatti bírságot Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a Pride alatt