„Jobban kell szeretnünk a szabadságot” – Galéria a 31. Budapest Pride-ról

Szombat délután a hatalmas hőség ellenére több tízezer ember vonult fel a magyar fővárosban. A címben szereplő kijelentést az a Karácsony Gergely főpolgármester tette, aki szólt, ő akar lenni az első. aki összeadja Budapesten az első azonos nemű párt.

A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavija téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat és Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, és másfél év alatt több városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.