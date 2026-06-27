Iványi Gábor is üzent

Iványi Gábor;Budapest Pride;2026;

2026-06-27 14:20:00 CEST

„Mindenki emlékszik rá, milyen óriási népünnepély lett tavaly a főváros szervezésében megrendezett Budapest Büszkeség szabadságünnep. A Pride elsősorban a nemi irányultságuk miatt megbélyegzettek melletti kiállásnak indult, azt a meggyőződésünket akartuk kifejezésre juttatni, hogy ezért senkit semmilyen szempontból sem ítélünk el, és egyenrangúnak tekintjük őket. Kívánom, hogy a tavaly átélt örömben és összetartozásban teljen a mai Budapest Pride is - immár eredeti nevén, és legyen ezentúl is a szabadság, a szeretet, az elfogadás, a szolidaritás és az egyenlő emberi jogok ünnepe” – írta szombat reggel a Facebook-oldalán a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze.