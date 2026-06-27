Még sok a munka, lefóliázva hevernek a könyvek a polcokon

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 17:46:00 CEST

A színpadon Kovalcsik Ildikó, alias Lilu megköszöni a Magyar Honvédségnek a vizet, amelyet katonák hoztak a Budapest Pride résztvevőinek. – Orbán Viktor tavaly azt üzente, hogy a szervezők ne bajlódjanak a szervezéssel, majd lezajlott minden idők legnagyobb Budapest Pride-ja. Az új miniszterelnök egyik első megszólalása szerint senkit nem lehet megbélyegezni aszerint, hogy kit szeret – ez egy fontos mondat volt. De még sok a munka, előttünk, lefóliázva hevernek a könyvek a polcokon, vannak törvények, amiket vissza kell vonni” – hívta fel a figyelmet.