Egyiptomnak elég volt az egygólos döntetlen is Irán ellen, másodikként jutott tovább a csoportból

Irán;labdarúgás;Egyiptom;futball-vb 2026;

2026-06-27 07:33:00 CEST

Az egyiptomi válogatott 1-1-es döntetlent játszott az iráni csapattal pénteken a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, így öt pontjával másodikként továbbjutott.

Az észak-afrikai együttes jövő pénteken Ausztráliával találkozik a nyolcaddöntőbe jutásért, míg ázsiai ellenfele három pontjával még reménykedhet, hogy bekerül a nyolc legjobb harmadik közé a 12 csoportból.

Jobban kezdett Egyiptom, és öt perc után vezetést szerzett Szaber lövésével. Hátrányban azonnal magához ragadta a kezdeményezést az iráni csapat, kiharcolt egy büntetőt, de Taremi bal alsó sarokba tartó lövését kivédte Sobeir. Az ázsiai együttest nem törte meg az elpuskázott lehetőség, támadásban maradt, az erőfeszítéseit pedig siker koronázta, mert bár Mohammadi tízméteres lövését Sobeir bravúrral még hárította, de a kipattanót Rezajan éles szögből a léc alá lőtte. Az ivószünet után Egyiptom futballozott meddő mezőnyfölényben, de helyzetek nem alakultak ki, a színvonal is visszaesett valamelyest, így a kapusoknak nem sok dolguk volt a szünetig.

A térfélcserét követően sem változott a játék képe, noha Iránnak lett volna fontosabb a győzelem a biztos továbbjutáshoz, mégis Egyiptom birtokolta többet a labdát, utóbbi veszélyesebben is futballozott, egyszer meg is dolgoztatta az ellenfél kapusát, míg fordítva erre nem volt példa. Egészen a hosszabbításig a megszokott mederben folyt a játék, a ráadásban azonban Irán elkezdett küzdeni a biztos továbbjutást jelentő gólért, amelyhez igencsak közel állt. Előbb lesgólt lőtt, de csupán néhány centin múlt, hogy érvényes legyen Halilzadeh találata, ezt követően pedig Ezatolahi fejese a lécen csattant. Egyiptom ha nehézségek árán is, de megőrizte a döntetlent, így továbbjutott, míg Iránnak marad a reménykedés.

Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:

Egyiptom-Irán 1-1 (1-1)

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, Játékvezető.: Marciniak (lengyel)

Gólszerző: Szaber (5.), illetve Rezajan (14.)

Sárga lap: Szaber (20.), Ibrahim (42.), Lasin (92.), illetve Kanani (19.), Nemati (43.), Ezatolahi (79.), Halilzadeh (94.)

Egyiptom

Sobeir - Hani, Abdelmonem (Ibrahim, 14.), Rabia, Fatuh - Lasin, Szaber (Attia, a szünetben) - Asur (Marmus, a szünetben), Szalah (Zizo, 57.), Trezeguet - Ziko (Abdelkarim, 76.)

Irán

Bejranvand - Rezajan, Kanani, Halilzadeh, Nemati (Hardani, a szünetben), Mohammadi - Goddosz (Moganlu, 67.), Ezatolahi, Gorbani, Mohebi (Dzsahanbahs, 91.) - Taremi