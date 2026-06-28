Hatgólos döntetlennel Algéria és Ausztria is továbbjutott

labdarúgás;Ausztria;Algéria;döntetlen;futball-vb 2026;

2026-06-28 08:48:00 CEST

Az osztrák válogatott 3-3-as döntetlent játszott Algériával a labdarúgó-világbajnokság J csoportjának szombati mérkőzésén, így a második helyen továbbjutott, az észak-afrikai együttes pedig harmadikként folytathatja a 32 között.

Algéria másodszor jutott túl a csoportkörön, ezt megelőzően a 2014-es, brazíliai tornán, akkor a nyolcaddöntőben esett ki.

Az osztrák válogatott 1982 után szerepelhet újra a kieséses szakaszban, igaz közben csak kétszer, 1990-ben és 1998-ban vett részt világbajnokságon.

Világbajnokság, J csoport, 3. (utolsó) forduló:

Algéria-Ausztria 3-3 (1-1)

Kansas City, Arrowhead Stadion, 69 045 néző, v.: Tantasev (üzbég)

gólszerzők: Belgali (45.), Mahrez (60., 93.), illetve Arnautovic (28.), Sabitzer (55.), Kalajdzic (96.)

sárga lap: Arnautovic (11.)

Algéria:

Benbot - Belgali (Sergi, 71.), Mandi, Benszebaini, Hadzsam (Ait-Nuri, 71.) - Auar (Gedzsemisz, 94.), Bentaleb, Maza - Mahrez, Guiri (Belaid, 71.), Saibi

Ausztria:

A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 62.), Mwene (Kajaldzic, 95.) - Seiwald, X. Schlager (Grillitsch, a szünetben), Schmid (Wanner, a szünetben), Laimer, Sabitzer - Arnautovic (Gregorisch, a szünetben)

A döntetlen mindkét csapat számára továbbjutást jelentett, ennek megfelelően lagymatag labdaadogatás jellemezte az első félidőt, szinte csak Maza gondolkodott másként, de egyedül a 20 éves algériai középpályás sem tehetett semmit. A másik oldalon Arnautovic volt a legaktívabb, de az osztrák keret legeredményesebb játékosa inkább a közelharcban jeleskedett, csak a játékvezető jóindulatának köszönhette, hogy a 11. percben megúszta sárga lappal az ütését. Ha már a pályán maradhatott, a 28. percben megszerezte a vezetést, összességében pedig a válogatottban 49 gólnál tart, ami osztrák rekord. Algériának a vereség kiesést jelentett, ezért nekidurálta magát, és Rafik Belgali révén közvetlenül a szünet előtt egyenlített.

A második játékrészben hasonlóan unalmasan csordogált a mérkőzés, mígnem Sabitzer az 55. percben 16 méterről a kapu bal oldalába bombázott. Sokáig azonban nem örülhettek az újabb vezetésnek az osztrákok, mert Algéria megint egyenlített, csak ezúttal öt perccel később. A csapatkapitány Mahrez közelről bombázta a labdát a kapu bal oldalába. A hátralévő időben a legkevésbé a kapu felé próbált meg futballozni a két csapat, a hajrában percekig a kezdőkör környékén passzolgattak az észak-afrikaiak, az osztrákok pedig sétálva védekeztek. Aztán az előre jelzett négyperces hosszabbítás vége felé Mahrez váratlanul kapott egy átadást, és kilőtte a jobb alsó sarkot. A vezetéssel Algéria hirtelen a második helyen volt, Ausztria viszont kiesésre állt. Ekkor azonban pályára lépett Kalajdzic, és néhány másodperc múlva fejjel egyenlített, így - a csoportharmadikok között Irán bánatára - Ausztria újra továbbjutó helyen került, akárcsak Algéria.