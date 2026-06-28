Landolást követően füstölni kezdett egy Boeing 767-es fékje a Liszt Ferenc Repülőtéren

fékhiba;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;füstölés;Geosky légitársaság;

2026-06-28 10:30:00 CEST

Személyi sérülés nem történt.

Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a hibát elhárították, sérülés nem történt – közölte a Budapest Airport.

Mint írták, vasárnap reggel 6 óra 50-kor, landolást követően füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767 típusú cargo repülőgép bal főfutóművének fékje.

A repülőtéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást és a füstöt megszüntették – közölték, hozzátéve: jelenleg szakemberek vizsgálják át a repülőgépet.

Személyi sérülés nem történt.