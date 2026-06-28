Három embert állított elő a rendőrség a Budapest Pride-on

Békésen zajlott a Budapest Pride, a rendőrség biztosította, hogy a felvonulás, valamint a június 27-ére bejelentett további nyolc gyűlés résztvevői élhessenek gyülekezési jogukkal – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint előállításra mindössze három esetben volt szükség:
két férfival szemben garázdaság bűncselekmény gyanúja, eggyel szemben közerkölcs megsértése szabálysértés miatt indult eljárás.
A Budapest Pride-felvonulás idén az Operától indult. Ahogyan arra előre számítani lehetett, a tömeg mérete meg sem közelítette a tavalyi létszámot, de így is rengetegen voltak. Összességében ezúttal csak elvétve lehetett politikai megnyilvánulásokkal találkozni – ahogyan az egyik nyilatkozó a helyszínen tudósítónknak elmondta, a Budapesti Pride ezúttal valóban a felszabadult öröm ünnepe volt.
Takács Judit szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora lapunknak arról beszélt: a jogi szigor ellenére a magyar társadalom valójában egyre elfogadóbb az LMBTQ-emberekkel szemben. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a Budapest Pride-on tartott beszédében kimondatlanul is bírálta Magyar Péter kormányát, szóvá tette ugyanis, hogy még mindig érvényben vannak azok a törvények, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a felvonulást.
Az idei Budapest Pride-ról szóló élő közvetítésünk ezen a linken olvasható.„Büszke buzi vagyok, Orbán meg egy…”„Orbán Viktor egyet nagyon tud, Pride-ot szervezni”Karácsony Gergely: Én akarok lenni az első, aki összeadja Budapesten az első azonos nemű párt