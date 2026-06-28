Három embert állított elő a rendőrség a Budapest Pride-on

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2026-06-28 08:47:00 CEST

Garázdaság és közerkölcs megsértése miatt indult eljárás.

Békésen zajlott a Budapest Pride, a rendőrség biztosította, hogy a felvonulás, valamint a június 27-ére bejelentett további nyolc gyűlés résztvevői élhessenek gyülekezési jogukkal – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint előállításra mindössze három esetben volt szükség:

két férfival szemben garázdaság bűncselekmény gyanúja, eggyel szemben közerkölcs megsértése szabálysértés miatt indult eljárás.

A Budapest Pride-felvonulás idén az Operától indult. Ahogyan arra előre számítani lehetett, a tömeg mérete meg sem közelítette a tavalyi létszámot, de így is rengetegen voltak. Összességében ezúttal csak elvétve lehetett politikai megnyilvánulásokkal találkozni – ahogyan az egyik nyilatkozó a helyszínen tudósítónknak elmondta, a Budapesti Pride ezúttal valóban a felszabadult öröm ünnepe volt.

Takács Judit szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora lapunknak arról beszélt: a jogi szigor ellenére a magyar társadalom valójában egyre elfogadóbb az LMBTQ-emberekkel szemben. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a Budapest Pride-on tartott beszédében kimondatlanul is bírálta Magyar Péter kormányát, szóvá tette ugyanis, hogy még mindig érvényben vannak azok a törvények, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a felvonulást.

Az idei Budapest Pride-ról szóló élő közvetítésünk ezen a linken olvasható.