Visszaeső rágalmazó vádolt meg plakátokon pedofíliával egy katolikus papot Miskolcon

vád;pedofília;katolikus egyház;rágalmazás;

2026-06-28 17:13:00 CEST

A rágalmazó plakátok mögött személyes konfliktus állhat, a pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett.

Az Egri Főegyházmegye vizsgálata azt állapította meg, hogy alaptalanul vádoltak meg egy papot kiskorúak sérelmére elkövetett visszaéléssel névtelen plakátokon Miskolcon - közölte honlapján a főegyházmegye vasárnap reggel.

A közlemény szerint május végén értesültek a Miskolcon megjelent plakátokról, amelyeken súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust. Az Egri Főegyházmegye az értesülést követően azonnal átfogó előzetes vizsgálatot indított, az ügyben teljes körűen együttműködtek a hatóságokkal, amelyeknek átadták a rendelkezésre álló információkat - tájékoztattak.

A főegyházmegye megállapította, hogy a plakátokon megfogalmazott cselekmény vádja minden alapot nélkülöz, ilyen jellegű bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rágalmazó plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezhette ki, aki korábban személyes konfliktusba került a klerikussal és már másokat is vádolt meg alaptalanul - közölték.

Rágalmazás miatt az érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett, a főegyházmegye pedig a hatályos előírásoknak megfelelően továbbítja a vizsgálat anyagát az Apostoli Szentszéknek - jelezték. Az Egri Főegyházmegye nagy hangsúlyt fektet gyermekvédelmi rendszerének és irányelveinek folyamatos felülvizsgálatára és javítására - olvasható a közleményben.

Mint írták, egy jól működő egyházi gyermekvédelmi rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy minden feltárt esetben megvédje az áldozatokat, ugyanakkor határozottan kiszűrje a rosszhiszemű, lejárató szándékú támadásokat is. A hamis vádak ugyanis a valódi áldozatoknak is mérhetetlen károkat okoznak, mert rombolják a rendszerbe vetett bizalmat, és elrettenthetik őket attól, hogy merjenek segítséget kérni - figyelmeztettek.

A főegyházmegye közleménye szerint a jelenlegi eset rávilágít arra is, hogy az egyházi gyermekvédelmi intézményrendszer hogyan alkalmazza a Szentszék szigorú iránymutatásait gyermekeket érintő ügyekben. A folyamat átláthatóságát és hatékonyságát segíti, hogy az egyházi hivatal ma már többféle csatornán, köztük a Vos estis lux mundi szentszéki dokumentum értelmében 2019 óta működő közvetlen bejelentőrendszeren keresztül is értesülhet a gyanús esetekről - írták.

Miskolcon korábban olyan plakátok jelentek meg, amelyek szerint egy volt selyemréti római katolikus pap „hosszú ideig megrontott egy 16 éves kislányt”, akit titokban bújtatott a plébánián, ahol a bűnös viszonyt folytatták. A sokszorosított a szöveg azt állította, hogy a pap a lányt 15 éves kora óta molesztálta és távol tartotta családjától.