Franciaország;halottak;repülőgép-szerencsétlenség;

Tizenegy ember meghalt egy franciaországi repülőgép-szerencsétlenségben

Egyelőre nem világos, mi okozta a tragédiát.

Lezuhant egy német felségjelzésű polgári kisrepülőgép az északkelet- franciaországi Tomblaine város közelében, a fedélzeten tartózkodó mind a 11 ember életét vesztette - írta az AFP francia hírügynökség. A történtek miatt a rendőrség a tomblaine-i repülőtér környékének elkerülésére szólított fel.

Úgy tudni, a repülőgép ejtőernyősöket szállított, a 11 halott a pilótán kívül öt oktatót és öt diákot jelent. Yves Seguy, a Meurthe-et-Moselle régió prefektusa szerint a hatóságok jelenleg tanúvallomásokat gyűjtenek.

Az AFP szerint a német lajstromjelű repülőgép a Nancy-Essey repülőtér kifutópályája közelében lévő füves területen zuhant le. Hogy mi okozta a tragédiát, az egyelőre nem világos. 

Egyik sebesült állapota sem életveszélyes. A sofőrt – egy 34 éves, szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfit – gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.