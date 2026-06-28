Szilas Kincső a Momentum új elnöke

elnök;tisztújítás;Momentum;

2026-06-28 18:14:00 CEST

A parlamenten kívüli párt új elnöke szerint nem fogadhatják el, hogy mostantól csupán a Fidesz és a Mi Hazánk képezze az ellenzéket.

Tisztújító kongresszust tartott a hétvégén a Momentum Mozgalom, ahol a párt tagsága Szilas Kincsőt, Kispest önkormányzati képviselőjét és a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetőjét bízta meg a párt elnöki posztjával - tájékoztatott szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében a liberális párt.

A Momentum új elnöke programjában eképp fogalmazott: „Nem fogadhatjuk el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Ahogy a választások előtt szükség volt arra, hogy a Momentum hátra lépjen egyet az ország érdekében, most itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja.”

Szilas Kincső szerint „felelősségünk van a szabad Magyarországra vágyókért, a fiatalokért, akikért annyi éven át kiálltunk, amikor az oktatásukról volt szó.” Továbbá felelősségük van az állami ellátórendszer által magukra hagyott idősekért, a fenntarthatóságért, ami nélkül nem lehet a jövő Magyarországáról beszélni, és azokért, akik kisebbségben vannak és nem élhetik meg az egyenlőséget Magyarországon - sorolta megválasztása után a politikus.

Szilas Kincső az elnöki posztot Rózsa Andrástól, Zugló polgármesterétől veszi át.