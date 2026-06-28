hőség;ivókút;Fővárosi Vízművek;

A hőség miatt ideiglenes ivókutakat létesít Budapesten a Fővárosi Vízművek

Jelezték viszont, hogy műanyag poharat környezetvédelmi okokból nem biztosítanak, így mindenki hozzon magával kulacsot, vagy újratölthető palackot.

Ideiglenes ivókutakat helyez üzembe Budapesten a rendkívüli hőségre való tekintettel a Fővárosi Vízművek. A lista folyamatosan frissül, a konkrét helyszínek elérhetőek a Facebookon.

A tájékoztatás szerint az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót helyeznek üzembe, amelyek könnyen felismerhetők, az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi őket.

A vízosztó pontok jelenlegi listája a következőképpen néz ki:

  • Városháza park (V. kerület),

  • Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),

  • Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),

  • Széll Kálmán tér (II. kerület),

  • Heltai Jenő tér (III. kerület),

  • Deák Ferenc tér (V. kerület),

  • Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),

  • Ferenciek tere 2. (V. kerület),

  • Kelenföldi út (XI. kerület, vasútállomás),

  • Kálvin tér 10. (IX. kerület),

  • Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),

  • Október huszonharmadika utca 2-6. (XI. kerület, Újbuda-központ),

  • Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),

  • Szépvölgyi út 8. (III. kerület, Kolosy tér),

  • Kossuth Lajos tér (V. kerület, Országgyűlés Hivatala, Látogatóközpont),

  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem (VIII. kerület, Ludovika tér),

  • Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),

  • Balzsam utca (XIII. kerület, Újpest-Városkapu),

  • József krt. 2. (VIII. kerület, Blaha Lujza tér),

  • Határ út (IX. kerület, Ferde u.),

  • Váci út 46b (XIII. kerület, Lehel tér),

  • Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),

  • Pesti út 170a (XVII. kerület, Rákoskeresztúr városközpont),

  • Újpalota, Fő tér (XV. kerület).

Megjegyzik, előfordulhat, hogy az ivókutak csapját egy kis ideig nyitva kell tartani ahhoz, hogy megfelelően hideg legyen a víz. Környezetvédelmi okokból sem flakont, sem műanyag poharat nem biztosítanak, ezért mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon. Az esetleges meghibásodásokat igyekeznek a lehető leggyorsabban kijavítani majd.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Néppárt is elküldte véleményét az Alaptörvény módosításának ügyében.