A hőség miatt ideiglenes ivókutakat létesít Budapesten a Fővárosi Vízművek

hőség;ivókút;Fővárosi Vízművek;

2026-06-28 16:45:00 CEST

Jelezték viszont, hogy műanyag poharat környezetvédelmi okokból nem biztosítanak, így mindenki hozzon magával kulacsot, vagy újratölthető palackot.

Ideiglenes ivókutakat helyez üzembe Budapesten a rendkívüli hőségre való tekintettel a Fővárosi Vízművek. A lista folyamatosan frissül, a konkrét helyszínek elérhetőek a Facebookon.

A tájékoztatás szerint az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót helyeznek üzembe, amelyek könnyen felismerhetők, az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi őket.

A vízosztó pontok jelenlegi listája a következőképpen néz ki:

Városháza park (V. kerület),

Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),

Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),

Széll Kálmán tér (II. kerület),

Heltai Jenő tér (III. kerület),

Deák Ferenc tér (V. kerület),

Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),

Ferenciek tere 2. (V. kerület),

Kelenföldi út (XI. kerület, vasútállomás),

Kálvin tér 10. (IX. kerület),

Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),

Október huszonharmadika utca 2-6. (XI. kerület, Újbuda-központ),

Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),

Szépvölgyi út 8. (III. kerület, Kolosy tér),

Kossuth Lajos tér (V. kerület, Országgyűlés Hivatala, Látogatóközpont),

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (VIII. kerület, Ludovika tér),

Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),

Balzsam utca (XIII. kerület, Újpest-Városkapu),

József krt. 2. (VIII. kerület, Blaha Lujza tér),

Határ út (IX. kerület, Ferde u.),

Váci út 46b (XIII. kerület, Lehel tér),

Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),

Pesti út 170a (XVII. kerület, Rákoskeresztúr városközpont),

Újpalota, Fő tér (XV. kerület).

Megjegyzik, előfordulhat, hogy az ivókutak csapját egy kis ideig nyitva kell tartani ahhoz, hogy megfelelően hideg legyen a víz. Környezetvédelmi okokból sem flakont, sem műanyag poharat nem biztosítanak, ezért mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon. Az esetleges meghibásodásokat igyekeznek a lehető leggyorsabban kijavítani majd.