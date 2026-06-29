közmédia;

2026-06-29 06:00:00 CEST

Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt, és hamarosan az ideiglenes vezetés is megérkezhet az intézmény élére. Ez önmagában mindenképpen fontos fejlemény, mégis felmerül a kérdés: kié a közmédia 2026-ban? Húsz évvel ezelőtt erre jóval egyszerűbb volt válaszolni. A technológia még nem alakította át annyira a médiapiacot, hogy az egymás mellett élő generációk szinte teljesen eltérő módon fogyasszanak tartalmat. Miközben a közmédia eredeti küldetése ma is világos: olyan tartalmak létrehozása, amelyeket a piac önmagában nem feltétlenül állítana elő. Kulturális műsorok, oktatási tartalmak, helyi ügyek, kisebbségi programok, hiteles tájékoztatás.

Csakhogy ezeket az értékeket ma már egyszerre kell eljuttatni a hetvenéves televíziónézőhöz és a húszéves TikTok-felhasználóhoz.

Ugyanis a fiatalabb generációk híreket videóplatformokról, podcastekből és közösségi médiás tartalmakból fogyasztanak, miközben a közmédia működése hosszú ideig elsősorban a lineáris televíziózás logikájára épült.

A valódi kérdés az, lesz-e szándék arra, hogy a közmédia ott szólítsa meg az embereket, ahol azok valójában jelen vannak. Hogy egy társadalompolitikai kérdésből készül-e olyan tartalom, amely TikTokon vagy YouTube-on is érthető és érdekes. Az online térben, ahol ma már bárki véleményvezérré válhat, és nem ritka, hogy a személyes álláspontokat sokan tényként kezelik, szükség van olyan szereplőkre, amelyekről biztosan tudjuk, hiteles, ellenőrzött információkat nyújtanak. Ehhez azonban először a hitelességet kell visszaszerezni.

A közmédia az elmúlt években sokak szemében elveszítette azt a bizalmat, amely a közszolgálatiság alapfeltétele. Ezt visszaépíteni hosszú és nehéz folyamat lesz, de nem lehetetlen.

Jó kezdet lehetne, ha a kormány valóban komolyan venné azokat a kritikákat, amelyek szélesebb társadalmi egyeztetést sürgetnek. Mert a közmédia nem a kormányé, nem az ellenzéké és nem is az újságíróké. Elvileg mindannyiunké. És végső soron ezen fog múlni az átalakítás sikere is, létrejön-e egy olyan intézmény, amelyet a társadalom valóban a sajátjának érez.