A bűnös bíboros: a német egyház bálványának a bukása

Németország;katolikus egyház;bíboros;papi pedofília;

2026-06-30 21:03:00 CEST

Franz Hengsbach az első olyan magas rangú német főpap, akiről dokumentumok alapján is valószínűsíthető, hogy közvetlen elkövető volt.

Független kutatók szerint az esseni egyházmegye alapító püspöke, Franz Hengsbach bíboros több fiatal sérelmére követett el szexuális visszaéléseket. A részjelentés a német katolikus egyház egyik legsúlyosabb botrányát tárja fel, mert ő az első olyan magas rangú német főpap, akiről dokumentumok alapján is valószínűsíthető, hogy közvetlen elkövető volt.

A vizsgálat eddig öt esetet azonosított: három női és két férfi érintettet. Négy ügyben szexuális erőszakról vagy kényszerítésről beszélnek, egy esetet pedig súlyos határátlépésnek minősítettek. A legkorábbi ismert eset az 1950-es évekből származik, az áldozatok között több kiskorú is volt. A kutatók szerint a vallomások részletesek, következetesek és életrajzilag koherensek, ezért hitelességük erős.

A jelentés szerint Hengsbach nemcsak maga követett el visszaéléseket, hanem más papok elleni vádakról is tudhatott, mégsem lépett fel. Ehelyett elutasította a bejelentéseket, és nem vonta felelősségre az érintetteket. A kutatás következő szakasza azt vizsgálja, milyen mértékben működött intézményi védelem és bűnrészesség. A záró tanulmány 2027 őszére, egy átfogó monográfia 2028-ra várható.

Hengsbach 1910-ben született, 1958-ban lett az újonnan létrehozott Esseni Egyházmegye első püspöke, majd 1988-ban bíborossá nevezték ki. A háború utáni Németország egyik legbefolyásosabb katolikus vezetője volt, akit a Ruhr-vidéken szinte kultikus tisztelet övezett.

A háttérben azonban már korábban is voltak jelzések. Egy nő már 2011-ben jelezte, hogy 1954-ben Hengsbach és testvére szexuálisan bántalmazta. Akkor az ügyet nem tartották kellően megalapozottnak. Az új eredmények fényében ez tarthatatlanná vált. Essenben időközben eltávolították Hengsbach szobrát, és a nevét viselő teret is átnevezték.

A jelenlegi esseni püspök, Franz-Josef Overbeck elismerte: már 2011-ben tudott az első hivatalos vádról, de nem mérte fel annak súlyát, és nem továbbította az ügyet a hatóságoknak. Ezért nyilvánosan bocsánatot kért.

A túlélők képviselői szerint nem elszigetelt ügyről, hanem rendszerszintű problémáról van szó. Az egyházi tekintély, a szakrális tisztelet és az intézményi önvédelem évtizedekig hallgattatta el az áldozatokat. A részjelentés alapján az is látszik, hogy Essenben és Paderbornban már az -as évektől érkeztek figyelmeztetések, amelyeket elhallgattak, relativizáltak vagy szabálytalanul kezeltek.

Az ügy túlmutat a helyi egyházmegyéken: a túlélők szerint a Vatikán szerepét is fel kell tárni. Követelésük egyértelmű: mentegetés nélkül ki kell mondani az igazságot, hogy Franz Hengsbach bíboros szexuális bűnelkövető volt.