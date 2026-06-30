A bűnös bíboros: a német egyház bálványának a bukása

Független kutatók szerint az esseni egyházmegye alapító püspöke, Franz Hengsbach bíboros több fiatal sérelmére követett el szexuális visszaéléseket. A részjelentés a német katolikus egyház egyik legsúlyosabb botrányát tárja fel, mert ő az első olyan magas rangú német főpap, akiről dokumentumok alapján is valószínűsíthető, hogy közvetlen elkövető volt.
A vizsgálat eddig öt esetet azonosított: három női és két férfi érintettet. Négy ügyben szexuális erőszakról vagy kényszerítésről beszélnek, egy esetet pedig súlyos határátlépésnek minősítettek. A legkorábbi ismert eset az 1950-es évekből származik, az áldozatok között több kiskorú is volt. A kutatók szerint a vallomások részletesek, következetesek és életrajzilag koherensek, ezért hitelességük erős.
A jelentés szerint Hengsbach nemcsak maga követett el visszaéléseket, hanem más papok elleni vádakról is tudhatott, mégsem lépett fel. Ehelyett elutasította a bejelentéseket, és nem vonta felelősségre az érintetteket. A kutatás következő szakasza azt vizsgálja, milyen mértékben működött intézményi védelem és bűnrészesség. A záró tanulmány 2027 őszére, egy átfogó monográfia 2028-ra várható.
Hengsbach 1910-ben született, 1958-ban lett az újonnan létrehozott Esseni Egyházmegye első püspöke, majd 1988-ban bíborossá nevezték ki. A háború utáni Németország egyik legbefolyásosabb katolikus vezetője volt, akit a Ruhr-vidéken szinte kultikus tisztelet övezett.
A háttérben azonban már korábban is voltak jelzések. Egy nő már 2011-ben jelezte, hogy 1954-ben Hengsbach és testvére szexuálisan bántalmazta. Akkor az ügyet nem tartották kellően megalapozottnak. Az új eredmények fényében ez tarthatatlanná vált. Essenben időközben eltávolították Hengsbach szobrát, és a nevét viselő teret is átnevezték.Az El País átadta a Vatikánnak a hatodik tényfeltáró anyagot a papi pedofíliáról, választ eddig egyikre sem kapott
A jelenlegi esseni püspök, Franz-Josef Overbeck elismerte: már 2011-ben tudott az első hivatalos vádról, de nem mérte fel annak súlyát, és nem továbbította az ügyet a hatóságoknak. Ezért nyilvánosan bocsánatot kért.
A túlélők képviselői szerint nem elszigetelt ügyről, hanem rendszerszintű problémáról van szó. Az egyházi tekintély, a szakrális tisztelet és az intézményi önvédelem évtizedekig hallgattatta el az áldozatokat. A részjelentés alapján az is látszik, hogy Essenben és Paderbornban már az -as évektől érkeztek figyelmeztetések, amelyeket elhallgattak, relativizáltak vagy szabálytalanul kezeltek.
Az ügy túlmutat a helyi egyházmegyéken: a túlélők szerint a Vatikán szerepét is fel kell tárni. Követelésük egyértelmű: mentegetés nélkül ki kell mondani az igazságot, hogy Franz Hengsbach bíboros szexuális bűnelkövető volt.