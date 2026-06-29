Újra lendületbe jöttek a szerb diákok, Aleksandar Vučić el is kezdett előremenekülni

Szerbia;diáktüntetés;előrehozott választás;Aleksandar Vučić;

2026-06-29 11:27:00 CEST

Szombaton a kormányzó Szerb Halódó Párt (SNS) tartott tömegrendezvényt Szerbiában, vasárnap a diákok vonultak ismét utcára. Aleksandar Vučić bejelentette lemondását, de nem visszavonulni készül, hanem rezsimje átmentésére, amire jó esélye van.

A tikkasztó hőség ellenére vasárnap diákmegmozdulást tartottak Kraljevóban. a tiltakozók egy része gyalog érkezett a helyszínre, menetükhöz sok támogató csatlakozott. A szervezők hangsúlyozták, a céljuk, hogy megmutassák, a diákmozgalom továbbra is aktív, és ugyanazzal az elszántsággal folytatja a tiltakozásokat, mint eddig, mert bár most az előrehozott választásokra készülnek, lendületük nem hagyott alább.

Szombaton a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) Belgrádban, a parlament épülete előtt rendezte meg a „Szerbia, egy család” elnevezésű nagygyűlést, amelyen az országot 14 év óta - miniszterelnök-helyettesként, miniszterelnökként és köztársasági elnökként – irányító Aleksandar Vučić bejelentette, hogy néhány héten belül lemond és újra azt ígérte, előrehozott választásokat ír ki. Közölte, az SNS köré szervező lista Egyesült Szerbia néven fog részt venni a választásokon.

Vučić a rezsimje megdöntéséért küzdő diákmozgalom nyomására már tavaly nyáron megígérte az előrehozott voksolást, annak időpontját azonban máig nem írta ki. Szombati bejelentését is szkeptikusan fogadta az ellenzék, abban viszont egyetértenek – Vučić kilátásba helyezett lemondása nem a politikától való visszavonulást és a hatalomról való lemondást, hanem annak átmentési szándékát, előremenekülést jelent.

Ivan Živkov szociológus a független N1 hírcsatornának nyilatkozva az mondta, választási trükk ez az elnök részéről, a „néhány hét” különben is igen tág fogalom, így ez a bejelentés csupán „bedobott csont”, hogy a közvélemény a határidőkkel foglalkozzon és a naptárt figyelje.

– Ez önmagában nem kellene, hogy ekkora hír legyen, hiszen számára amúgy is lejár az utolsó elnöki mandátum.... néhány hónapon belül úgyis el kell hagynia azt az irodát…. Az elmúlt egy évben, sőt az azt megelőző években is számos olyan ígéretet hallottunk tőle, amely végül nem teljesült.

Emlékezzünk csak arra, hogy a parlamentben arról beszélt, soha nem indul majd a szerb elnöki tisztségért, aztán mégis kétszer is jelöltette magát” – idézte a szerb szociológus szavait a Szabad Magyar Szó.

Vučić távozási ígérete, bár első hallásra a diákok győzelmének tűnhet, a választási matematika, a médiafölény és az államapparátus ereje is inkább azt jelzi: Belgrádban új szereposztással őriznék meg a rendszert. Erre jó esélyük is van. Vučić a szombati haladó nagygyűlés előtt arról beszélt a sajtónak, hogy mostanában a felmérések kedvezőbb képet festenek az SNS támogatottságáról. Vélhetően ezt a felfelé ívelést szeretné kihasználni az előbb-utóbb sorra kerülő előrehozott parlamenti és elnökválasztáson, amelyen ő maga vélhetően a miniszterelnöki tisztségre pályázik, így ő szabja meg a politikai naptárt, a válság ritmusát a tiltakozók helyett ő diktálhatja.

A Blic által ismertetett legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a biztos pártválasztók körében az SNS 47,1, a diákmozgalomhoz köthető lista 30,7 %-ot kapna. A Szerbiai Szocialista Párt 5 százalékon szerepel, így az SNS és az SPS együtt megőrizné parlamenti többségét. A hagyományos ellenzéki formációk gyengültek, még az EU-párti blokk is csupán 4,5 %-on, azaz a parlamenti küszöb alatt áll. Ezek szerint a diákmozgalom elsősorban a hagyományos ellenzéket söpörte el, de önmagában nem tudja legyőzni Vučić rendszerét, amelyet a hatalom által uralt média és a teljes államapparátus segít.