Lövések dördültek a németországi Stade városában, öt ember meghalt

Németország;halálos áldozatok;lövöldözés;

2026-06-29 14:42:00 CEST

Két gyanúsítottat – köztük a támadót – elfogták.

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Öt ember életét vesztette, több másik pedig megsebesült, amikor egy támadó lövöldözni kezdett a Hamburgtól 45 kilométerre nyugatra fekvő Stade városában egy napközi mellett a Dankersstraßén – írja a Bild. A helyi hatóságok délután háromnegyed 2-kor erősítették meg a merénylet hírét, hozzáfűzve, hogy két gyanúsítottat – köztük a támadót – elfogták. A helyszín felett két rendőrségi helikopter köröz.

A Focus Online-nak egy szemtanú úgy nyilatkozott, a helyszínről negyed 1 körül egy nő és egy fiatal férfi kocsival akart menekülni a támadás után, de a kivezényelt rendőröknek 10-15 lövéssel sikerült megállítaniuk a kocsit.

Indítékról egyelőre semmit nem tudni. A halottak mindegyike felnőtt – a Hamburger Morgenpost szerint négy férfi és egy nő – volt, az egyelőre nem világos, hogy gyerekek vannak-e a sebesültek között. A helyi hatóságok tweetben szólítottak fel az 50 ezer fős város központjának az elkerülésére, de az embereket fenyegető közvetlen veszély elhárult.