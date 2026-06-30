Egyelőre nincs több ingyenpénz, vége a felújítási programoknak Magyarországon

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2026-06-30 14:40:00 CEST

Ma lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás, ami után egyetlen állami lakásfelújítási támogatási program sem marad elérhető.

Mindeközben Juhász Attila, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke hétfőn a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium meghívására a szakmai szervezetek bevonásával megkezdődött a hosszú távú épületfelújítási stratégia előkészítése. Konkrét támogatási programokról még nem esett szó, de a cél egyértelmű: a következő tíz évben évente akár 100 ezer ingatlan korszerűsítésének ösztönzése. A szakma arra számít, hogy egyszerűen igényelhető, kiszámítható és a lakosság széles köre számára elérhető támogatási rendszer lép életbe – mondta Juhász Attila a Népszavának. Hangsúlyozta: fontos, hogy a majdani bejelentést gyors meghirdetés kövesse, különben a kivárás miatt leülhet a piac, a kivárás tipikus szokott lenni a hasonló helyzetekben.

A három program közül utolsóként záruló, a vidéki támogatás beadási határidejének közeledtére tekintettel a Magyar Államkincstár hétfőn és kedden meghosszabbított ügyfélszolgálati nyitvatartással fogadja, illetve fogadta azokat, akik még be akarják nyújtani elszámolásukat. A támogatás utófinanszírozású, vagyis csak azok pályázhatnak rá még, akik a felújítást már befejezték, a számlákat kifizették, és legkésőbb 2026. június 30-ig benyújtják a dokumentumokat. A határidő jogvesztő, vagyis ezt követően már nem fogadják be a támogatási kérelmeket, még azoktól sem, akik nem lépték át az amúgy maximálisan engedélyezett 60 napot eddig a felújítás befejezésétől.

Az elmúlt években a különböző lakásfelújítási programok összesen több mint 105 ezer háztartást értek el – összegezte a Portfolio. Eszerint az MFB Pontokon elérhető energetikai otthonfelújítási programban mintegy 9 ezer igénylő részesült támogatásban, összesen 60 milliárd forint értékben. A maximum 3 millió forintos, a költségek akár 50 százalékára igényelhető Vidéki Otthonfelújítási Programban ezzel párhuzamosan 46 ezer háztartás vett részt, mintegy 88 milliárd forint támogatással, míg az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében körülbelül 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg.

Lezárt támogatások Vidéki Otthonfelújítási Program: a költségek 50 százaléka, maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás. MFB Otthonfelújítási Program (MFB Pont Plusz): összesen kb. 2,5–6 millió forint finanszírozás, ebből legfeljebb 3,5 millió forint támogatás, a többi kamatmentes hitel. EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer): pénz helyett ingyenes korszerűsítés, főleg födémszigetelés.



Egyelőre minden állami felújítási konstrukció kifutott, a Tisza Párt választási programja szerint lesz folytatás, hiszen abban is megjelenik az otthonok korszerűsítésének támogatása. Nem hagyományos otthonfelújítási támogatást ígért a párt, hanem egy átfogó Családi Energetikai Programot, aminek keretében épületszigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, hőszivattyúk és napelemek telepítésére, valamint energiatakarékos gépészeti és okosotthon-rendszerek kiépítésére lehetne támogatást igényelni. A cél grandiózus, miszerint 10 éven belül a magyar lakásállomány legalább 25 százalékának energiahatékonysága jelentősen javuljon, ezáltal a háztartások rezsiköltsége a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen. A program a családi házak mellett a társasházak energetikai korszerűsítését is támogatni ígérte, ami hiánypótló lépés.

A párt a finanszírozást döntően a korábban visszatartott uniós forrásokból tervezi biztosítani. A választási program ugyanakkor nem részletezi, mekkora lenne a vissza nem térítendő támogatás összege, szükség lesz-e önrészre, kik lehetnek jogosultak a támogatásra, illetve mekkora lesz az egy ingatlanra jutó maximális támogatási összeg. A dokumentum így egyelőre a célokat és az irányokat rögzíti, a megvalósítás részletes szabályait azonban még nem tartalmazza.