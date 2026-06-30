Március óta nincs döntés a ferihegyi gyorsvasútra kiírt pályázatról, a Magyar-kormány kivár, új megoldást keresve

Vitézy Dávid;gyorsvasút;Budapest Airport (BA) Zrt.;ferihegyi repülőtér;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-06-30 10:00:00 CEST

Még nem történt meg a ferihegyi gyorsvasúti tender részvételi szakaszának bírálata. Egyelőre döntés-előkészítés zajlik, így kormánydöntés sem született még – válaszolta a Népszava kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM).

Megválasztása óta Vitézy Dávid közlekedési miniszter többször deklarálta, hogy a Magyar-kormány elkötelezett a többségi (80 százalékos) állami tulajdonban lévő budapesti légikikötő fejlesztése mellett, kiemelten fontos számára a gyorsvasút megépítése. Ez azonban nem zárja ki, hogy Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter által preferált koncessziós eljárást jegeli az új kormány, és más megoldást keresnek a gyorsvasútépítés finanszírozására, bár ez irányú kérdéseinkre nem válaszolt a KBM.

Az Orbán-kormány elképzelése szerint ugyanis a ferihegyi gyorsvasút 35 éves koncesszió keretében épült volna. A vasút építése, üzemeltetése a reménybeli nyertesek feladata lett volna, ezért cserébe 35 éven keresztül vasúti pályahasználati díjból és a ferihegyi peronjegyekből kellett volna a projekt költségeit kigazdálkodni. Az elképzelés szerint a Ferihegyi új vasúti megállóban fel- és leszálló utasoknak nagyságrendileg 3000-4000 forintos perondíjat kellene fizetni, ez lenne a gyorsvasút használatának felára.

Az elképzelésekről tavaly október végén tartott először sajtótájékoztatót az azóta leköszönt Fidesz-kormány, akkor 1 milliárd euróra, akkori áron 400 milliárd forintra taksálták a beruházás árát. Az idő sürgetett – hiszen közeledett a kormányváltás –, ezért 2026 január első hetében ki is írták a pályázatot, amelynek benyújtási határideje egy hónap volt, ami arra utalt, hogy az előző kormány gyorsan le akarja zavarni a tendert még a választások előtt. Ám a beadási határidőt egy újabb hónappal meghosszabbították március 9-ig – ekkor már sejthető volt, hogy az új kabinetre marad az eredmény kihirdetése. Mivel nem bírálták el a beadott pályázatokat, nem lehet tudni, hogy kik és hány cég indult el a tenderen.

A Magyar-kormány első jelentős külpolitikai sikere az uniós pénzek „felszabadítása” volt, ez hatással lehet a ferihegyi gyorsvasútra is. Bár az uniós pénzek kapcsán elsősorban az év végéig elérhető helyreállítási támogatások kerültek fókuszba, ugyanilyen fontos, hogy a brüsszeli fizetési moratórium feloldása ugyanúgy érinti a „hagyományos” uniós támogatásokat, vagyis a kohéziós pénzeket. Ezeket a támogatásokat pedig fel lehet használni az országos vasúti hálózatfejlesztésre vagy elővárosi vasútépítésekre, ezeknek a kategóriáknak az új reptéri gyorsvasút megfelel.

Ugyanis a tervek szerint – amit tervezési szempontból Vitézy Dávid miniszter is támogat – nem egy önálló vonal épülne a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között, hanem egy párhuzamos szárnyvonal ágazna ki a Kőbánya-Kispest és Monor közötti vasútvonalból az országos vasúti hálózat részeként. Így minden Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Szeged felől érkező és induló belföldi és nemzetközi vonat megállna az új mélyállomáson, amely a terminál parkolójának mai helyén épülne meg. De a Déli összekötő vasúti híd révén akár soproni, hegyeshalmi, székesfehérvári vonatok is megállhatnak az új repülőtéri állomáson, így közvetlen repülőtéri elérést biztosítanak minden nyugat-magyarországi nagyvárosnak is.