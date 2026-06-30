A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament

Parlament;Országgyűlés;határozathozatalok;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-06-30 06:45:00 CEST

Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Dönthet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról az Országgyűlés kedden. A képviselők elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A határozathozatalok között döntenek a Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatról. A hivatal - a törvényalkotási bizottság javaslatára - az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnhet meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia.

A Tisza két képviselője, Szabó Tibor és Veres Ádám javaslatára szavazhat a parlament a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza.

Négypárti kezdeményezésre hozhatja létre az Országgyűlés az Interparlamentáris Unió (IPU) Magyar Nemzeti Csoportját. Az 1889-ben megalakult IPU szuverén államok parlamentjeinek egyetlen világszervezete, a parlamentek közötti véleménycsere és párbeszéd fóruma.

Az IPU magyar csoportjának létrehozásáról szóló országgyűlési határozat elfogadása után 20 perc szünetet tartanak, amely alatt a szervezet megtartja alakuló közgyűlését.

Kedden általános viták is lesznek. Napirenden szerepel Melléthei-Barna Márton javaslata az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítására.

Az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében létrejönne a minősített iratok felülvizsgálatát segítő, 11 fős tanácsadó bizottság.

Tárgyalja a parlament a Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvénymódosítást, amely a piaci bizonytalanságok miatt kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját és meghosszabbítja a 2027-es adóévre.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által kezdeményezett módosításával a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatást a jövőben az egészségbiztosító nyújthatja a Batthyány-Strattmann László Alapítvány helyett.