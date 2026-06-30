Pénzt csinálna Rákosrendezőből Budapest, bérbe adná szinte bármire, akár egy napra, akár több hektárt is

Budapest;Rákosrendező;Budapesti Közművek;

2026-06-30 05:55:00 CEST

A bevétel szerény, a kiadás sok.

Az Orbán-kormány által kiválasztott arab befektetők orra elől elhalászott több mint 80 hektáros rákosrendezői területnek eddig alig 43,13 százalékát vehette birtokba a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Budapesti Közművek (BKM) Zrt. Így a terület nagyobb részén továbbra is a MÁV Zrt. az úr, holott az adásvételi szerződést tavaly szeptemberben írták alá.

Az ex-lex helyzetet kihasználva a MÁV idén február-márciusban jókora darabot bérbe adott a Planet Expo megszervezésére az Áder János volt köztársasági elnök alapította és vezette Kék Bolygó Alapítványnak. (A szervezetet a frissen elfogadott „kekva-törvénnyel” a többi hasonló, nem felsőoktatási vagyonkezelő alapítvánnyal együtt 2026. augusztus 31-ével megszünteti a Magyar-kormány.) A váratlan bérbeadás meglepő módon akkor jutott a vasúttársaság eszébe, amikor már megvette a területet főváros, korábban nem törték magukat az ideiglenes hasznosítással. A Planet Expo 2026 megrendezése 7 milliárdba került az idén, tavaly a Fidesz választási veresége után nyilvánosan sírva fakadó Balásy Gyula cégének 8,3 milliárdot fizettek, természetesen közpénzből.

A BKM-nek egyelőre nem akadt ilyen jól fizető bérlője. A fővárosi cég a szerződés szerint 59 milliárd forintért vette meg a hét telekből álló ingatlanegyüttest, de egyelőre csak az első vételárrészletet - 12,7 milliárd forintot - fizették ki. A további vételár részletek kifizetéséhez ugyanis több feltételnek is teljesülnie kellene, így például a teljes körű birtokba adásnak. Csakhogy a több mint 80 hektárból eleddig csupán 34,8 hektárt kaptak meg.

A teljes rákosrendezői használaton kívüli terület 244 hektár, amelyből 148 hektár az úgynevezett akcióterülete, míg a BKM tulajdonában lévő magterület 85 hektáros.

De ez is viszi a pénzt rendesen. A BKM a múlt hét végéig mintegy 1,9 milliárd forintot fordított az átvett területekkel kapcsolatos állagmegóvásra, őrzés-védelemre, a finanszírozási- fenntartási költségekre, a lezajlott mesterterv-pályázatra, valamint a Rákosrendezői projektiroda működtetésére. A kiadások ellensúlyozására márciusban bérbeadásra kínálta a Vasúttörténeti Park, a Tatai út és a Szegedi út, Zuglóban pedig a Teleki Blanka utca, Szőnyi út, Komáromi út és a Szuglói körvasút sor határolta területet. Az ajánlat szerint az ingatlanok kedvező, központi elhelyezkedésük miatt kiválóan alkalmas lehetnek logisztikai bázisnak, ideiglenes raktározásra, parkolónak, járműtárolásra, építőipari eszközök/anyagok tárolására, és rendezvényszervező vállalkozások bázisául vagy bármi másra. Bár rendkívül rugalmas bérleti konstrukciókat és kedvező bérleti díjat ajánlanak, eddig nem volt túl kapós.

„A meglévő bérleti szerződésekből eddig biztosan beérkező bérleti díj mintegy 92 millió forint”

– válaszolta a Népszava kérdéseire a BKM. Mint írták, csak azokat a területeket hirdették meg bérbeadásra, amelyet már birtokba vettek. Az átmeneti hasznosításra kötött a bérleti szerződések 180 napra felmondhatók, de a bérlők között olyan is van, aki napidíjat térít, mert nem folyamatosan használja a területet, így az ő esetükben felmondási idő sem fog felmerülni, amikor Rákosrendező hasznosítása újabb fázisába lép. Így ez semmilyen módon nem érinti a jövőbeli tervek megvalósítását. De alapvető közérdeknek tartják, hogy addig is minden területet hasznosítsanak, ezzel csökkentve a birtokba vett területek működtetéséhez, fenntartásához kapcsolódó költségeket. Éppen ezért továbbra is folyamatosan keresik a potenciális bérlőket.

A remélt ütemterv szerint a mindenre kiterjedő koncepcióterv, illetve az egészen részletes tervezési kézikönyv várhatóan 2028 első negyedévére készül el. A konkrét területegységek kiviteli terveinek készítése csak ezt követően kezdődhet. Dományi Bálint, a Rákosrendező Projektiroda vezetője szerint az építkezés legkorábban 2029-2030-ban indulhat, de a területet addig is vonzóvá, értékessé kell tenni és olyan dolgokat kell létrehozni, amelyek a későbbi kialakítás magjai, alapjai lehetnek.

A főváros 2026 elején online kérdőívet indított Rákosrendező átmeneti közparki és pihenési célú hasznosításáról. Nem volt tülekedés az ötletelésnél. A kérdőívet két hónap alatt összesen 239-en töltötték ki. Ahogy az várható volt a többség a gyalogos és kerékpáros megközelítés javítását, a zöldítést, fásítást tartaná fontosnak, de sokan támogatnák közösségi kert, a kalandjátszótér, a közösségi grillező létesítését és a felhagyott vasúti emlékek bemutatását, valamint az 1-2 napos rendezvények megtartására alkalmas rendezvényteret is. Az előzőeknél alacsonyabb, de még mindig 50 százalék feletti a támogatottsága a kutyafuttatásra alkalmas terület kijelölésének. A kerékpáros gördeszkapályák létesítése és a fesztiválhelyszínként való hasznosítás viszont már erősen megosztó. Egy áprilisi közösségi tervezésen további ötletek merültek fel, mint például kemping, „műhelyváros” vagy éppen kertmozi kialakítása. A Népszava további kérdéseire válaszolva azt is elárulták, hogy a fővárosi önkormányzat által, kulturális hasznosításra, illetve a BKM által bérbeadás útján történő hasznosításra kijelölt területek közötti „egyértelmű lehatárolás megtörtént”, vagyis a kulturális célra kijelölt tereket nem adják bérbe.