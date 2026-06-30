Országgyűlés;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

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Megszólalt Lánczi Tamás, miután az Országgyűlés döntött a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről

Szerinte nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, „hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja”.

„A parlamenti kormánytöbbség mai döntése a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről túlmutat egyetlen intézmény sorsán. Nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja” – közölte kedd délelőtt Lánczi Tamás a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, az Országgyűlés keddi ülésén a képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

A törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja pedig az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A 2024. február 1-jétől működő hivatal megszüntetését az alaptörvény tizenhatodik módosítása alapozta meg, amelyet június 15-én fogadott el az Országgyűlés.

A hivatal elnöke röviddel a szavazás után a közösségi oldalán reagált a döntésre. Bejegyzésében azzal érvelt, hogy akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, azok nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Ebbe a körbe tartoznak mindazok a törekvések, amelyek gyengítik a magyar állam cselekvőképességét, csökkentik a demokratikusan létrejött nemzeti intézmények tekintélyét, vagy megkérdőjelezik azok létjogosultságát és a magyar érdekek képviseletében betöltött szerepét” – magyarázta Lánczi.

„E folyamat részei azok a kezdeményezések is, amelyek a választott képviselők megbízatásának időtartamát jelentősen lerövidítenék, korlátoznák az emberek választójogát, semmibe veszik a választópolgárok korábbi döntéseit, vagy megfosztják hivataluktól a törvényesen megválasztott vezetőket” – folytatta, utalva az országgyűlési képviselői mandátum hosszának maximálására, illetve a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők elmozdítására vonatkozó tervekre.

Hozzátette, szerinte azok a „globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat”, valójában a nemzeti szuverenitást támadják. „Azok, akik álságos érvekkel járatták le a nemzeti szuverenitás védelmül szolgáló jogi intézményeket, most szó nélkül nézik, vagy lelkesen ünneplik a nemzetállami intézmények lebontását. Így a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz-e a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek-e olyan bátor polgárai, akik megvédik. Isten óvja Magyarországot!” – zárta posztját.

A főpolgármester szerint a főváros vízellátása stabil és az agglomerációs településeket is tudják segíteni, de azt kéri a kormánytól, hadd határozza meg a főváros a vízdíjakat.