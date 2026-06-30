Karácsony Gergely: Van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut, a nyári negyven fokban

Budapest;Karácsony Gergely;vízdíj;vízellátás;Tisza-kormány;

2026-06-30 11:35:00 CEST

A főpolgármester szerint a főváros vízellátása stabil és az agglomerációs településeket is tudják segíteni, de azt kéri a kormánytól, hadd határozza meg a főváros a vízdíjakat.

A rendkívüli aszály és vízhiány újra és újra felhívja a figyelmet a víz fontosságára. Ehhez képest minden évben sok millió köbméter vizet veszítünk a tragikus állapotban lévő vízcsöveink miatt, ami egyenes következménye a Fidesz demagóg rezsipolitikájának - írta Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester szerint a főváros vízellátása stabil, jelenleg is jelentős mennyiségben segítik ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket. Ehhez viszont kérnek egy dolgot a Magyar-kormánytól:

„ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat. Égbekiáltó botrány, hogy van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut, a nyári negyven fokban”

- fogalmazott Karácsony Gergely.

Mint ismert, a főpolgármester korábban jelezte, hogy emelni szeretné a vízdíjakat, most ehhez kapcsolódóan azt írta, az önkormányzat felnőttként kezeli a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. „Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után” - tette hozzá.