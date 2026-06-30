Minden abszolút melegrekord megdőlt Magyarországon

melegrekord;időjárás;kánikula;

2026-06-30 15:48:00 CEST

A fővárosi és az országos is, ráadásul a napnak még nincs vége.

Kedden délután megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon, Szécsényben a hőmérséklet elérte a 42,0 Celsius fokot - derül ki a HungaroMet jelentéséből.

Ez azt jelenti, hogy soha nem volt még ilyen meleg Magyarországon, az eddigi rekord 2007. július 20-án állt be Kiskunhalason, akkor ott 41,9 Celsius fokot mértek. És a nap vége még messze van, azaz simán lehet, hogy ez a 42 fok még nem a csúcsot jelenti. A hivatalos rekordhirdetés a nap végével várható.

Az országos mellett a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt, a ma Lágymányoson mért 41,0 Celsius fok a szintén 2007. július 20-án mért 40,7 Celsius-fokos csúcsot adta át a múltnak.