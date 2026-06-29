Tombol a kánikula, csúcson minden szinten a védekezés

Az országos tiszti főorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 00.00 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) 24.00 óráig az ország egész területére meghosszabbítja. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt: országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez, 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán. Magyar Péter a videóban azt is elmondta: az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor öt intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték.
Több kórházban, így az Országos Onkológiai Intézetben is vannak fennakadások a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt – tette hozzá, jelezve, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, és a kormány minden lehetséges támogatást megad a meghibásodások mielőbbi elhárításához.
A miniszterelnök közölte, hogy a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt; az M1-es és M7-es autópályán kialakult torlódásokban több ezer palack ásványvizet osztottak ki az autósoknak. Arról is beszélt: a hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken, és a Magyar Honvédség a tiszaújvárosi triatlonversenyre, az orfűi fesztiválra és a zalacsányi Örvényes Völgy Fesztiválra is ivóvizet szállított. Budapesten a Pride szervezőivel történt egyeztetés nyomán a honvédség 14 ezer zacskózott ivóvizet biztosított a résztvevők számára.
Bár vasárnap már megdőlt a napi melegrekord, hiszen Budakalászon 40,7 fokot mértek, a rendkívüli meleg még nem ért véget, ezért a közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el. Továbbá arra kérnek minden munkáltatót, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről – emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve: azt is kérik, a tervezett kültéri munkavégzéseket ütemezzék át későbbi időpontokra.
Magyar Péter arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy a következő napokban biztosítsanak egy pohár ivóvizet és szükség esetén mosdóhasználatot minden arra rászorulónak, és kérte a templomok, közintézmények, hűtött helyiségek megnyitását a következő napokban.
Az Országos Mentőszolgálat a hőségriadó idején is a várható ellátási igényekhez igazodva biztosítja a folyamatos és biztonságos sürgősségi betegellátást – tudta meg a Népszava. „Az extrém hőség jelentősen növeli az egészségügyi segítséget igénylő esetek számát, ezért bajtársaink fokozott terhelés mellett végzik munkájukat: június 28-án országszerte 4061 esetben nyújtottunk ellátást” – közölte kérdésünkre a kommunikációs osztály. Hozzátették: a hőség következtében leggyakrabban kiszáradás, napszúrás, hőguta, keringési rosszullétek, valamint a szív- és érrendszeri, illetve egyéb krónikus betegségek állapotromlása miatt kérnek segítséget. Kiemelten veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyermekek, valamint a tartósan a szabadban dolgozók. Számos hőség okozta rosszullét megelőzhető a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűző nap és a fokozott fizikai megterhelés kerülésével, valamint a veszélyeztetett személyek fokozott odafigyelésével.
Azt is megtudtuk, hogy a mentőszolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az ország különböző térségeiben jelentkező ellátási igényeket, és szükség esetén átszervezi kapacitásait annak érdekében, hogy mindenhol biztosítani tudja a gyors és szakszerű betegellátást. Kérdésünkre, hogy a mentők hogyan bírják ezt a megnövekedett terhelést, arról tájékoztattak, hogy a bajtársak védelme érdekében számos intézkedést tettek. „Minden mentési és ügyeleti gépjárművünk klimatizált a vezetőfülkében és a betegtérben egyaránt, a klímaberendezések jelenleg 97,76 százaléka üzemképes (06. 26-i adat). A fennmaradó 24 jármű esetében a javítás folyamatos, a meghibásodásokat soron kívül elhárítjuk. A 256 mentőállomás mintegy 95 százalékán klimatizált pihenő- és tartózkodóhelyiségek állnak rendelkezésre, a fennmaradó 12 állomáson pedig a klímaberendezések telepítése vagy javítása zajlik. A rendkívüli hőség idején kiemelt figyelmet fordítunk bajtársaink megfelelő folyadékellátására is. A védőitalok kiosztása országosan több ütemben történik, összesen több tízezer liter ásványvíz biztosításával. Emellett a szolgálatszervezés során a szükséges pihenőidőket és hűtési lehetőségeket is biztosítjuk. A rendkívüli időjárási körülmények ellenére bajtársaink felkészülten és elhivatottan végzik munkájukat, a hőség miatt egészségügyi ellátásra közülük senki nem szorult” – közölték.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata munkatársai számára a rendkívüli forróság nem a pihenésről, hanem a legmagasabb szintű fizikai és mentális megterhelésről szól – írták meg a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben. Amíg a strandolók a „hűsítő” vizet élvezik, a vízimentők órákon át a tűző napon dolgoznak, ahol a hibázásnak súlyos következményei lehetnek.
Kifejtették: rendkívüli fizikai kihívásokkal szembesülnek, főleg ezekben a napokban. A közvetlen napsugárzás és a homok vagy beton által visszavert hő miatt a szolgálati helyeken a hőmérséklet gyakran a 40 Celsius-fokot is meghaladja.
A folyamatos koncentráció mellett saját magukat is védeniük kell a kiszáradástól, a napszúrástól és a leégéstől. A hőség ellenére több felszereléssel, bármelyik másodpercben készen kell állniuk arra, hogy a vízbe ugorjanak és maximális intenzitással életet mentsenek.
A vízimentőkre mentális és pszichés teher nehezedik. A kánikulában a strandok zsúfolásig megtelnek, ami radikálisan növeli a potenciális veszélyhelyzetek számát. A csillogó víztükör és a tömeg monitorozása órákon át rendkívüli módon elfárasztja a szemet és az agyat. A másodpercek alatt kialakuló fulladásos helyzetek felismerése teljes és lankadatlan éberséget követel meg tőlük.
A vízimentők felhívták a figyelmet a kánikulában jelentkező legfontosabb veszélyforrásokra. Felhevült testtel tilos vízbe ugrani, mivel a hirtelen hidegsokk reflexszerű szívmegállást vagy eszméletvesztést okozhat. Ne fogyasszunk alkoholt, mert az tompítja a veszélyérzetet, rontja a koordinációt és növeli a görcshajlamot. Ügyeljünk a viharjelzésre, mivel a hirtelen lecsapó viharok és a felerősödő hullámzás miatt ilyenkor a partra jutás szinte lehetetlenné válhat.
Ezekben a napokban extrém az UV-sugárzás is, a vízen tartózkodva a reflexió miatt a leégés és a fejfájással, szédüléssel járó napszúrás sokkal gyorsabban kialakul.
A vízimentők arra is figyelmeztettek, hogy a matracok és úszógumik könnyen elsodródhatnak, ha a szárazföld felől fúj a szél, így a gyanútlan fürdőzők egyszer csak a mély vízben találhatják magukat.
A tartós hőség egyébként nemcsak a levegőt, hanem élővizeinket is felmelegítette, így már nem igazán nyújtanak enyhülést a strandolóknak. A Velencei-tó vízhőfoka Agárdnál meghaladta a 30 Celsius-fokot, a part közelében kihelyezett vízmérő pedig 37 fokot mutatott. Ez nemcsak a fürdőzők számára kellemetlen, hanem jelentősen növeli az algásodás kockázatát is, ami a vízminőség romlásához vezethet. A Balaton 28-30, a Duna Budapestnél 27, a Tisza Szegednél 28 fokos.