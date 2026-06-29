41,8 fok volt Aszódon – Soha ilyen meleget nem mértek még Magyarországon júniusban

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2026-06-29 17:43:00 CEST

Az előrejelzések szerint kedden, helyenként 42 fok fölött tetőzik a forróság, és szinte biztos, hogy megdől az abszolút melegrekord.

Hétfőn délután Aszódon 41,8 fokot mértek, ez több mint 3 fokkal döntötte meg a 4 évvel ezelőtti országos rekordot, és a fővárosi rekord is megdőlt – összegezte a hétfői hőség tapasztalatait az Időkép. Megjegyezték, karnyújtásnyira kerültünk az abszolút rekordhoz, ma délután nem sokkal 4 óra előtt Aszódon 41,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amely mindössze egytizedre maradt el a valaha mért legmagasabb hőmérséklettől – 41,9 fok, Kiskunhalas, 2007. július 20.

Soha ilyen meleg még nem volt júniusban: 2022-ben ezen a napon Dévaványán 38,4 fok volt, ez most már csak a dobogó második fokához elég – állapították meg. A fővárosi rekorddöntés is jelentős, mert Újpesten 39,9 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami több mint két fokkal múlja felül az eddig csúcstartó 37,5 fokot, amelyet 1947-ben Budatétényben rögzítettek. Az előrejelzés szerint kedden tetőzik a forróság, helyenként a 42 fokot is átléphetjük, szinte biztosra vehető, hogy megdől az abszolút rekord.

Részleteiben ez azt jelenti, hogy kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, de elsősorban a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyekhez erős, viharos keleti, északkeleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán várhatóan megérkezik a változás, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre többfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk.