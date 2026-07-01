Kinevezték az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetőjét

kinevezés;igazgató;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-07-01 00:26:00 CEST

Tótth Árpád 2026. július 1-i hatállyal foglalhatja el a posztját. Kinevezése megfelel a Népszava elsőként közölt értesülésének.

A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent 65/2026. (VI. 30.) jelzésű miniszterelnöki határozat tanúsága szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi Miniszter javaslatára Magyar Péter kormányfő kinevezte Tótth Árpádot az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjének. Az Okfő új igazgatója szerdán, 2026. július 1-i hatállyal foglalhatja el a posztját.

A Norvégiából hazatérő Tótth Árpád tizenöt évig dolgozott mentőorvosként, majd kórházigazgatói és országos szakmai szerepeket vállalt. 2008 és 2013 között a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója volt, ahol a kórház pénzügyi stabilizálásán és fejlesztésén dolgozott, hazatéréséig Norvégiában a Helse Nord RHF regionális egészségügyi szervezetben vezetői poszton dolgozott. Kinevezése megfelel a Népszava elsőként közölt értesülésének.

Tótth Árpád azt a Révész Jánost váltja, aki 2024. január 1-től a 2026. május 7-i távozásáig állt az Okfő élén. Az ő hivatali ideje alatt érte el az egészségügyi intézmény szülészeti és nőgyógyászati osztályát a rasszizmus vádja is. Az ő kinevezése mögött egyértelműen politikai akarat állt: pályáztatás nélkül, politikai alapon választották ki a feladatra. Vezetői mentalitására jellemző, hogy munkatársainak felállva kellett köszönteniük a reggel 7 óra 50 perckor kezdődő értekezleteken, amire írásban utasította a kollégákat.