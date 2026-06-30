„Nem az volt a baj, amit megírtunk, hanem az, amit nem írtunk meg” – Így látják a Mediaworks leépülését a dolgozók

leépítés;Mediaworks;

2026-06-30 23:22:00 CEST

Akadnak, akik igazságtalannak tartják, hogy a megyei lapok munkatársait sokszor egyszerűen propagandistának nevezik.

Több megyei lapnál dolgozó munkatárs úgy érzi, hogy a Mediaworks átalakítása nem egyszerű szervezeti változásként, hanem szakmai és egzisztenciális törésként éri őket - derül ki a 24 cikkéből.

A cikkben közel húsz, vidéki lapoknál vagy gyártási központokban dolgozó, illetve már elbocsátott ember nyilatkozott, névtelenül. A megszólalók szerint a folyamat előjelei régóta látszottak: a nyomtatott lapok szerepe évek óta csökkent, a lapok körüli infrastruktúra pedig folyamatosan fogyott. Egy munkatárs úgy fogalmazott, hogy a print leépítése nem a semmiből jött, hanem előkészített folyamat volt.

A Mediaworks korábban azt jelentette be, hogy 2026. augusztus 1-jétől a Magyar Nemzet és 12 megyei napilap hetilappá alakul. A cég közlése szerint az érintett kiadványok szombatonként jutnak majd el az előfizetőkhöz, a gyors hírek pedig digitális csatornákon jelennek meg.

A dolgozók ezt egészen másképp írják le. Egy vidéki gyártási központ munkatársa arról beszélt, hogy a szerkesztőségek és gyártási központok körül évtizedes szakmai és emberi közösségek alakultak ki, most pedig sokan nem tudják, mikor kerül rájuk sor. „Nem tudjuk, mikor jönnek értünk” - fogalmazott. Egy már elbocsátott dolgozó azt mondta, a kirúgás után az érintetteknek le kellett adniuk az eszközeiket, majd azonnal el kellett hagyniuk az irodát. A jövőjéről úgy beszélt, szeretne a pályán maradni, de a megyei sajtó átalakítása után a környékén egyelőre nem látja, hol tudna újságíróként vagy szerkesztőként elhelyezkedni.

Többen igazságtalannak tartják, hogy a megyei lapok munkatársait sokszor egyszerűen propagandistának nevezik. Nem vitatják, hogy a Mediaworks lapjaiban évek óta sok központilag szerkesztett politikai tartalom jelent meg, de azt állítják, a helyi szerkesztőségeknek ezekre nem volt érdemi ráhatásuk. Egy szerkesztő szerint a nyomtatott lapban jellemzően az első és az utolsó oldalak jutottak a helyi munkatársaknak, a középső részt központi tartalmakkal töltötték meg.

Nem az volt a baj, amit megírtunk, hanem az, amit nem írtunk meg – foglalta össze valaki, milyen dilemmában dolgoztak. A megyei lapok munkatársai szerint a napi munkájuk nagy része helyi ügyekről, balesetekről, iskolai eseményekről, kulturális programokról, sporteseményekről vagy közösségi történetekről szólt.

A 24 megkereste az egyik olyan főszerkesztőt, aki a korábbi egy lap helyett mostantól három megyei lapért felel, de a megkeresésre a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.