Takács Nándor: BAKONYICUM

Bakony;versek;

2026-07-03 06:28:00 CEST

Hánta, Nádasd; A törvény hatálya; A legtávolabbi pont

Hánta, Nádasd

Kora délután érkeztünk a tóhoz.

A frissen kaszált legelőn át arra

tartottunk, ahol a romokat sejtettük,

s a nyárfák alatt megleltük a kastélyt.

Itt volt a lépcsőház, erre az alagsor,

s azok ott a keresztboltozatban a

villanyvezetékek új járatai, mondtuk,

és kibukdácsoltunk a törmeléken át.

Hátrébb megtaláltuk a melléképületeket.

A kataszteri térkép szerint legalább

százhatvannyolc évesek, mutattam a

kijelzőn, s a műholdkép áttűnését hol

növeltem, hol csökkentettem újra, hogy

lásd az egyezést. A töltésen régi székek

hevertek a fűben. Horgászok tanyája?,

tanakodtunk, s a tűző napról a tölgyek

árnyékába húzódtunk. Az alsó és felső

tavat gát választotta el. A felső partján

hosszú fészer s bódék sora állt, mint

később kiderült, a másik horgászegylet

pihenőhelye. Az alsó tavat a monarchia-

kori térkép is mutatta; a Batthyány gróf

duzzasztotta fel, vagy korábban a hántai

káptalan feje? A prépostságnak errefelé

kellett állnia, utoljára talán Rómer tudta,

hol. A prépost 1520-ban elfogatott egy

pannonhalmi szerzetest, olvastam a

könyvből, és elvette tőle Füredet illető

okleveleit. Öt órát ütött a harang. Míg

vacsorához készülődtünk, páran össze-

verődtek a gáton, és vitatkozni kezdtek.

Halak dobálták fel magukat a mélyből,

de senki sem törődött velük.

A törvény hatálya

Ajka, Csinger-völgy



Arcunkon bujkált a mosoly, micsoda

meglepetést okozunk majd a régi bánya-

törvénykönyvvel – de vajon mutathatunk-e

újat bányamérnök túravezetőnknek?

A múzeum udvarán a tönkrement gépek

és az elhunyt bányászok emlékoszlopai

közt egyre nőtt bennünk a kétség.



A semmiből lángolt fel a tűz. A létesítményből

kiszorult minden levegő. Többé senki sem int

vagy pisszeg a homályból. A mentőfelszerelések

tehetetlen lógnak a falon. A torony drótkötelei

még feszülnek, de a függőaknában a kasok

mozdulatlanok, félkörös ívjárataikban talán

érzik még a gravitációt. Szétoszlott a füst,

rég kialudt a láng. Föltelt és bezárult a völgy.



A törvény mit sem ér, ha nem kaphat teret,

gondoltuk, ám a mérnök elpirult, s úgy lapozta

fel a kötetet, mintha régi, kedves olvasmánya

volna, amelyről egészen megfeledkezett.

A legtávolabbi pont

Pásztor-kúti erdő,

Németbánya–Iharkút



Az ösvényt, amely valaha a Rómer-

emlékút szakasza volt, elfoglalták

a cserjék. Félúton hallottuk, hogy

motorkerékpárok bőgnek észak-

nyugaton. Scott kapitány tudta, hogy

Amundsen előbb éri el a célt. Mintha

mi sem történt volna, megtettük, ami

erőnktől telik. Másként lemaradtunk

volna arról, amikor az út kiszélesedik,

és torkolatában nem találtuk volna

meg a halomsírokat. Előbb érkeztünk

a kereszteződéshez, mint a terepmotorok,

valaki mégis megelőzött. Egy árokba dőlt

táblán állt a felirat: „Méheinek foglalta

a területet F. Gy. március kilencedikén.”