Major Eszter: Kijelentkezés Csodaországból

Alice Csodaországban;vers;

2026-07-03 06:27:00 CEST

Kérlelhetetlenül felriaszt a hajnal,

emlékeim nyúlüregébe zuhanok.

Az egyetlen bezárt ajtón

Boldog pillanatok felirat.

De azokra már nem emlékszem,

nem emlékszem, hogyan

néztünk először egymás szemébe,

és arra sem, amikor utoljára.

A kulcsok hiába kiabálnak a zsebemben,

meg sem próbálok bejutni velük.

A többi ajtón más-más jelzés,

ma az Elszalasztott lehetőségek

termében találom magam.

Az asztalon száraz sütemény.

Egyél meg, áll a cetlin.

Volt, hogy mohón haraptam,

bevettem minden hazugságodat,

de mire megemésztettem,

elértem a plafont.

Már nem bánt a mosolyod,

a teáscsésze peremén

a másik nő rúzsa,

a múlt dühödt kártyakatonái

most először mozdulatlanok.

Ma én festem vörösre a fehér rózsákat,

nem kések le veled az életemről.

Reggel hétre elkészülök,

ablaknyitásra éppen odaérek,

és a pult mögött ülő nő

unott hernyóarcába motyogok valamit.

Odanyújtom a papírt, hogy végleg

átírják a lakcímkártyámat.