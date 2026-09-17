Migrén ihlette Alice csodaországát

Nagyjából minden tizedik ember küzd a migrénnel, ezzel a kínzó, összetett fejfájás típussal. Híres emberekről is közismert, hogy migrénesek voltak, sokan közül az úgynevezett aurás migréntől szenvedtek - mondta Dr. Vida Zsuzsanna, a Budai Fájdalomközpont neurológusa.