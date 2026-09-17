Csodaország helyett ezúttal az eszmék birodalmát fedezi fel Alice, aki a XXI. század nagy kérdéseire keresi a választ, és a megfelelő gondolat után kutat.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
Nagyjából minden tizedik ember küzd a migrénnel, ezzel a kínzó, összetett fejfájás típussal. Híres emberekről is közismert, hogy migrénesek voltak, sokan közül az úgynevezett aurás migréntől szenvedtek - mondta Dr. Vida Zsuzsanna, a Budai Fájdalomközpont neurológusa.
Folytatás készül a Johnny Depp-pel forgatott Alice Csodaországban című filmhez: a Disney filmstúdió 2016 májusában akarja bemutatni a produkciót.