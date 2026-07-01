Legót lopott Terpes polgármestere, csalás miatt állt bíróság elé

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2026-07-01 11:39:00 CEST

Hat esetben a sárgarépa vonalkódját ütötte be az önkiszolgáló kasszánál, jóval drágább termékeké helyett.

Az Egri Járásbíróság előtt kellett felelnie a Heves vármegyei Terpes polgármesterének, Bujáki Ferencnek, aki jóval drágább termékek, például legó helyett a sárgarépa kódját használta az önkiszolgáló kasszánál - számolt be a 24.hu.

A módszer az úgynevezett „banántrükk”, amelynek lényege, hogy egy jóval olcsóbb termék, jellemzően gyümölcs vagy zöldség vonalkódját húzzák le a pénztárnál ahelyett az árué helyett, amit hazavisznek. A polgármester 2026 februárjától kezdődően ugyanabban az egri áruházban összesen hat alkalommal járt el így, és játékok, élelmiszerek, technikai cikkek vonalkódja helyett minden esetben a sárgarépáét használta.

Bujáki Ferenc ezzel összesen több mint 100 ezer forintos kárt okozott, amiből eddig közel 50 ezer forintot térített meg. Az ügyészség folytatólagosan megvalósított, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt pénzbüntetés kiszabására, valamint a terhelt által okozott kár összegével egyező mértékű polgári jogi igény elbírálására tett indítványt, a bíróság pedig ennek megfelelően is ítélt. A döntés jogerős.