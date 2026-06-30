Három gyanúsítottja van a nagykőrösi fideszes polgármester luxusautóügyének

polgármester;hűtlen kezelés;Nagykőrös;

2026-06-30 18:04:00 CEST

Sem a jelenlegi, sem a korábbi fideszes polgármester nincs a gyanúsítottak között, az egyik gyanúsított azonban az önkormányzathoz köthető.

Három embert hallgattak ki gyanúsítottként az olcsón eladott nagykőrösi hivatali autó ügyében - írja a 24.hu.

A Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, Hajnal László Péter azt közölte, hogy a nyomozás még folyamatban van, vádemelés nem történt. Az ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közölt. A lap úgy tudja, a gyanúsítottak között nincs ott sem a mostani, sem a korábbi fideszes polgármester, az egyik terhelt viszont az önkormányzathoz köthető.

A nyomozás előzménye, hogy a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal nettó 14 122 047, bruttó 17 934 999 forintért vett egy új Skoda Superb-et, miközben az önkormányzatnál hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás. A gyanú alapja az, hogy az új vezetés áron alul, 980 ezer forintért adta el a volt polgármester ugyanilyen hivatali autóját.

A korábbi szolgálati autót az önkormányzat 2020 márciusában vásárolta 11 millió 776 ezer forintért, 4,3 millió forintos árengedménnyel. A jármű egy 272 lóerős Skoda Superb 2.0 TSI 4×4 DSG volt. Amikor Czira Szabolcs nyugdíjba ment, a négyéves autót annak a Brill Kft.-nek adták el 980 ezer forintért, amelyiktől korábban megvették. A kocsi ezután új rendszámot kapott, majd rövid időn belül továbbértékesítették, de a 24.hu szerint nem tudni, kinek és mennyiért.

A Telexnek korábban nyilatkozó szakértő szerint egy ilyen felszereltségű, kétliteres, összkerékhajtású, DSG-váltós, 2020-as Superb 80 ezer kilométerrel még körülbelül tízmillió forintot ér a használtpiacon. Egymillió forintnál kevesebbet csak abban az esetben kóstál, ha kiégett, vízkáros vagy nagyon súlyosan összetörték.

Nagykőrösön 2002 és 2024 között Czira Szabolcs volt a polgármester. A tavalyi önkormányzati választáson már nem indult, utódja az addigi alpolgármester, Körtvélyesi Attila lett. A 24.hu tavaly októberben arról írt, hogy információi szerint az új fideszes polgármester használja a tavaly forgalomba helyezett, csaknem 200 lóerős Skodát.

Az új autót szintén a Brill Kft.-től vásárolta meg az önkormányzat. A hivatal korábban azt közölte, hogy három cégtől kértek ajánlatot meghívásos alapon, és a Brill Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Közbeszerzési eljárást az értékhatár miatt nem folytattak le. A jegyző tájékoztatása szerint az önkormányzat a Skoda Superb Laurin & Klement csúcsmodelljét szerezte be.