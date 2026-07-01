A nagy kékség

futball-vb 2026;

2026-07-01 08:15:00 CEST

Amerikai futball

A németek találtak valami jót is a vb-n. A Süddeutsche Zeitung azt írta: „Jó, hogy Németország mentesül a Franciaország elleni nyolcaddöntős mérkőzéstől.”

A svédekre 3-0-s vereséget mérő „Les Bleus”, azaz a kékek tényleg ellenállhatatlanok. Didier Deschamps séf öt Michelin-csillagos francia konyhával állt elő, a támadó kvintett Kylian Mbappé vezérletével és Michael Olisé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, valamint a modern idők B. B.-je, Bradley Barcola hasonlóan magas színvonalú közreműködésével kétségkívül lenyűgöző.

Néhány szakértőnek titulált hazai prókátor már arról beszél: ez minden idők legragyogóbb csatársora. Az ilyesmivel vigyáznék. Már majdnem azt mondtam: a helyükben, de nem lennék a helyükben. Felidézek néhány láncolatot: Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivellino (csere: Paulo César); Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Miért mondom? Mert mindkettőt láttam. S felteszem, a Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor vagy a Garrincha, Didi, Vavá (Altafini), Pelé (Amarildo), Zagallo ötösfogat sem volt gyengébb a frenetikus francia fiúknál.

A kékek sorsolása majdnem olyan jó, mint maga az együttes, mert legközelebb – magyar idő szerint szombat este – Paraguay, aztán feltehetően Marokkó együttese következik. Bár az utóbbi válogatott afrikai résztvevőtől a 2020-as évekig nem tapasztalt magas nívóra jutott, alighanem még mindig jobb ellenfélnek, mint bármelyik korábbi világbajnok.

De ne szaladjunk előre! Már csak azért sem, mert a franciákra a legveszélyesebbek saját maguk. Meg az esélyeik. Mert amikor ennyire kimagasló favorit egy csapat, két eset van: vagy átülteti a valóságba a biztos befutót vagy nem. S bizony a nem is jó néhányszor előfordult a világbajnokságok történetében…

Gondoljunk csak az NSZK–Magyarország csúcstalálkozóra 1954-ből.

Azaz egyelőre még képzeletben se adjuk át az aranyérmet a franciáknak! A döntő után amúgy sem mi nyújtjuk át a kupát a győztesnek, hanem – az amerikai elnök előtt rendre földig hajló Gianni Infantino amennyire szirupos, olyannyira keserű szervilizmusa révén – Donald Trump.

Egy pillanatig sem állítanám, hogy az lesz a világbajnokság megkoronázása.