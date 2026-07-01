Menetleveleket és munkaidő-nyilvántartást hamisítottak a BKK-nál a magasabb pótlékért

ellenőrzés;hamisítás;Budapesti Közlekedési Központ;bérpótlék;csalás;

2026-07-01 14:28:00 CEST

Az érintetteket elbocsátják. Mindemellett büntetőjogi következmények is várhatók.

Néhány taxi- és jármű-ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amennyit ténylegesen elvégzett, emellett szolgálati autók menetleveleit, munkaidő-nyilvántartást és jegyzőkönyveket is meghamisítottak - közölte szerdán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A visszaéléseket a magasabb pótlék megszerzése érdekében követték el, közvetlen felettesük, a szakterületi vezető koordinálásával. Az ügy májusban jutott el a BKK közép- és felsővezetéséhez, miután egyes munkatársak tájékoztatták őket az esetről.

A bejelentés után összehangolt belső ellenőrzési, compliance és vállalatbiztonsági vizsgálat indult. A BKK szerint ez gyorsan és egyértelműen feltárta, hogy a manipuláció célja nem a szolgáltatás minőségének ellenőri korrekciója volt, hanem a magasabb pótlékösszeg elérése.

Az érintett szakterületi vezetőt a vizsgálat elején felfüggesztették, majd a feltárt szabálytalanságok miatt megszüntették a munkaviszonyát. A pótlékokkal visszaélő munkavállalókat szintén elbocsátják. A BKK azt írta, a visszaéléssorozat a közvetlen felettes támogatásával, de további vezetők tudta nélkül zajlott. A társaság jelezte, további munkáltatói, polgári, sőt büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók, ezek előkészítése és végrehajtása folyamatban van.

A cég a szolgáltatásellenőrzési terület munkafolyamatait is felülvizsgálja, és már döntött a hatékonyság növeléséhez, valamint a jövőbeli visszaélések elkerüléséhez szükséges intézkedésekről. A BKK hozzátette: ebben a már bevezetett és a folyamatban lévő digitális fejlesztések is fontos szerepet kapnak.