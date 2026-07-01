A Népszava él és élni fog

Magyarország;Népszava;média;sajtószabadság;

2026-07-01 15:50:00 CEST

Ellenőrizetlen információkat közölt szerdán az Index a Népszaváról. Az, hogy egy belső levelet nyilvánosságra hoznak, az még a Népszava problémája, az azonban, hogy úgy írnak a befektetőkkel történő tárgyalásainkról, mintha azok zátonyra futottak volna, egyszerűen hazugság.

A szerkesztőség maga döntött arról, hogy megszünteti jövő hétfőtől a pdf formátumot, és ennek éppen az az oka, hogy a jövőre készülünk: az új befektetővel folyó tárgyalások következményeként a kiadó online és hetilap formációra készül. Az index.hu – ismételjük: ellenőrizetlen - információja megakaszthatja a tárgyalásokat, olyan képet fest fel, mintha a Népszava máris az utolsó napjaira készülne. Ennek azonban az ellenkezője az igaz; a létszámcsökkentés is egy racionálisabb működési modell bevezetését sugallja.

Az Index, úgy látszik, ragaszkodik a korábbi hagyományaihoz: olyan híreket közöl, amelyek falsak, ártalmasak, csak ezúttal nem egy pártot, hanem egy konkurens médiát akarnak lejáratni. A dolog azért is inkorrekt, mert a Népszava főszerkesztője interjút ígért az aktuális helyzetről a vezető szerkesztőnek, vissza is hívta őt, addigra azonban már érdektelenné vált az Index számára, mert már hozzájutott a téves információkhoz.

Az igazság az, hogy lapunk továbbra is tárgyalásban van, a befektető a szükséges információkat szerzi be éppen a mi közreműködésünkkel. Tehát nem arról van szó, hogy a tárgyalások zátonyra futottak, ellenkezőleg: egy biztató jövőkép rajzolódik ki.

Olvasóinkat is erről kívánjuk tájékoztatni: szerkesztőségünk azon dolgozik, és reménykeltően, hogy ha más formában is, de a 153 éves lap tovább éljen és működjön.