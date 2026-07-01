Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruff Bálint

Parlament;Országgyűlés;rendkívüli ülés;Ruff Bálint;

2026-07-01 15:18:00 CEST

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő javaslatról is tárgyalnának.

Július 6-ra és 7-re, vagyis jövő hétfőre és keddre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló indítványból kiderül, hogy téma lenne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges javaslat; az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő javaslat; valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezése.

Az indoklás kiemeli, hogy a benyújtott előterjesztések tárgykörére és sürgősségére figyelemmel szükséges a rendkívüli ülés megtartása. „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is” − áll a dokumentumban.