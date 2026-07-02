Magyar Péter menesztette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját

titkosszolgálat;felmentés;Rogán Antal;menesztés;Magyar Péter;Nemzeti Információs Központ ;Hatala Anna;

2026-07-02 07:38:00 CEST

Hatala Anna 2024 eleje óta töltötte be a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda fennhatósága alá tartozó szuper-titkosszolgálat vezetői tisztségét.

Miniszterelnöki határozattal mentette fel tisztségéből Magyar Péter Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját – derül ki a szerda esti Magyar Közlönyből, számol be a hvg. A határozat szerint a döntést a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére hozta meg a kormányfő, és az a mai nappal hatályos.

A lap emlékeztet: Hatala Annát 2024 elején nevezték ki az akkor a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda fennhatósága alá tartozó, szuper-titkosszolgálatként is emlegetett NIK élére, amelyet addig Kovács Zoltán András vezetett. 2010–2013 közötti országos rendőrfőkapitány, Hatala József lánya addig a polgári titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal operatív elemző és koordinációs főigazgató-helyettese volt.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter korábban, június elején már menesztette négy nagy magyarországi titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.