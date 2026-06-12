Magyar Péter kirúgta négy nagy titkosszolgálat vezetőjét

főigazgató;Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;kirúgás;Alkotmányvédelmi Hivatal;Információs Hivatal;Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;Magyar Péter;

2026-06-12 22:04:00 CEST

Egyiküket kivéve szombati hatállyal.

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyar Péter menesztette a négy nagy magyarországi titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

E szerint

Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának,

Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának,

Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának

2026. június 13-i, vagyis szombati,

Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának

2026. június 15-i, vagyis hétfői hatállyal kell távoznia a hivatalából.

A négy határozat egyikében sem szerepel, hogy a kirúgott főigazgatók helyét ki veszi át. Elsőként egyébként Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója szellőztette meg, hogy a négy titkosszolgálati vezetőnek mennie kell.

Egy másik titkosszolgálat, a Nemzeti Információs Központ vezetője egyelőre maradhat a helyén.