Magyar Péter kirúgta négy nagy titkosszolgálat vezetőjét

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyar Péter menesztette a négy nagy magyarországi titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.
E szerint
Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának,
Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának,
Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának
2026. június 13-i, vagyis szombati,
Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának
2026. június 15-i, vagyis hétfői hatállyal kell távoznia a hivatalából.
A négy határozat egyikében sem szerepel, hogy a kirúgott főigazgatók helyét ki veszi át. Elsőként egyébként Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója szellőztette meg, hogy a négy titkosszolgálati vezetőnek mennie kell.A Tisza-kormány felmentette a titkosszolgálatok vezetőit
Egy másik titkosszolgálat, a Nemzeti Információs Központ vezetője egyelőre maradhat a helyén.