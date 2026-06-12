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Magyar Péter kirúgta négy nagy titkosszolgálat vezetőjét

Egyiküket kivéve szombati hatállyal.

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyar Péter menesztette a  négy nagy magyarországi titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. 

E szerint 

  • Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának,

  • Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának,

  • Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának

2026. június 13-i, vagyis szombati, 

  • Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának

2026. június 15-i, vagyis hétfői hatállyal kell távoznia a hivatalából. 

A négy határozat egyikében sem szerepel, hogy a kirúgott főigazgatók helyét ki veszi át. Elsőként egyébként Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója szellőztette meg, hogy a négy titkosszolgálati vezetőnek mennie kell.

Egy másik titkosszolgálat, a Nemzeti Információs Központ vezetője egyelőre maradhat a helyén.

Bizalomvesztés miatt.